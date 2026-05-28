Ресурсники прокомментировали масштабное отключение электроэнергии в Нижнем Тагиле

В ресурсоснабжающей организации МЭС Урала прокомментировали АН «Между строк» масштабное отключение электроэнергии в нескольких районах Нижнего Тагила.

«Энергетики в течение полутора часов восстановили электроснабжение потребителей микрорайона Красный Камень в Нижнем Тагиле после локального технологического нарушения на магистральной подстанции. Кратковременное отключение электроэнергии произошло в результате короткого замыкания. Место повреждения оборудования было оперативно выявлено, ведутся аварийно-восстановительные работы», — рассказали в пресс-службе компании.

Вследствие отключения электроэнергии в нескольких районах Нижнего Тагила приостановили свою работу трамваи, не работали светофоры, банкоматы и закрывались на технический перерыв многие магазины. Сейчас питание восстановлено во всех районах.