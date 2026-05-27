Под предлогом замены домофона мошенники выманили у жительницы Нижнего Тагила 300 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от 50-летней тагильчанки. Женщина сообщила о краже её личных накоплений в размере 300 тысяч рублей.

«Накануне заявительнице позвонила женщина, представившаяся сотрудницей службы, обслуживающей домофоны. Звонившая сообщила, что в доме потерпевшей якобы планируется замена оборудования, и для подтверждения заявки необходимо сообщить код из поступившего СМС-сообщения. Тагильчанка выполнила указания. После чего поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником “Росфинмониторинга”, пояснив, что неизвестные получили доступ к персональным данным, в связи с чем от имени заявителя оформили доверенность на преступника, находящегося в федеральном розыске, которая была заверена электронной подписью потерпевшей. Для предотвращения мошеннических действий необходимо снять со счетов все имеющиеся денежные средства, после чего данную сумму задекларировать, на что заявитель дала своё согласие», — рассказали в полиции.

Следуя указаниям неизвестного, женщина отправилась в отделение банка на проспекте Мира, где сняла через банкомат 300 тысяч рублей и перевела их мошенникам через Систему быстрых платежей. Вернувшись домой, женщина позвонила своей начальнице и рассказала о случившемся. Та объяснила ей, что она стала жертвой мошенников.

В полиции отметили, что это уже не первый случай, когда злоумышленники используют легенду о замене домофонов для хищения средств. Подобные схемы ранее уже фиксировались в городе. Аферисты пользуются доверием граждан, представляясь сотрудниками жилищных служб и технических компаний.

Сотрудники полиции напоминают: не сообщайте посторонним коды из СМС-сообщений, реквизиты банковских карт и персональные данные. Не переходите по неизвестным ссылкам, присланным в мессенджерах или по СМС. Не поддавайтесь на угрозы и давление. Мошенники используют страх, чтобы вынудить человека действовать быстро.

При сомнительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию. В случае подозрения на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» настоятельно рекомендуют жителям быть бдительными и информировать своих пожилых родственников о наиболее распространённых мошеннических схемах.