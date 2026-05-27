«Скорее всего произойдёт резкое сокращение белков и овощей в рационе детей». Ряд тагильских школ заключили контракты на организацию питания учащихся по демпинговым ценам

В Нижнем Тагиле зафиксировали снижение стоимости контрактов на рынке школьного питания более чем на 45% от начальной максимальной цены (НМЦ), что может привести к поставкам в школы продукции, не соответствующей минимальным требованиям Минздрава и Роспотребнадзора, сообщает издание «Правда УрФО».

Итоги нескольких конкурсов привлекли внимание специалистов. Например, администрации двух тагильских школ допустили к торгам исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. В результате школа № 69 заключила контракт с ООО «ТОП», которое снизило цену на 45 %, а в школе № 30 контракт со снижением стоимости практически в два раза (на 47,5 %) достался ООО «Общественное питание». Кроме того, «Трест общественного питания» выиграл конкурс и на обслуживание школы № 32 со скидкой 45,5 %. Также «Азбука питания» заключила контракты со школами № 87 и № 100, снизив стоимость закупки на 23,5 % и 35 % соответственно. Собеседник «Правда УрФО», знакомый с областным рынком питания в образовательных учреждениях, указывает на то, что при таком уровне демпинга о качестве рациона не идёт и речи.

«Интересно, чем намерены кормить детей поставщики при таком падении? В среднем, если говорить о завтраках, то он стоит примерно 141 рубль в Екатеринбурге и 107 рублей в Нижнем Тагиле, где эти компании обладают немалой долей на рынке. Интересно, почему такая разница, а в Тагиле стартовая ещё и настолько ниже. Сбивая цену чуть ли не вполовину, получаем стоимость питания, при которой о качестве и речи быть не может. На эти деньги даже чипсы не купить. Полагаю, можно говорить о резком сокращении белков и овощей в рационе детей», — заявил собеседник издания.

Как отмечает специалист, в отличие от Екатеринбурга, где действует запрет на снижение стоимости контрактов при организации детского питания, в Нижнем Тагиле муниципальные учреждения фактически не соблюдают такие требования. Кроме того, он обратил внимание на высокий уровень неявки и заболеваемости детей, обусловленный спецификой экологии города, который теперь может возрасти ещё и из-за некачественного питания.