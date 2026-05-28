Замгендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрия Семизорова отправили в СИЗО по делу о растрате при исполнении гособоронзаказа 

Заместителя генерального директора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова задержали сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о растрате при выполнении гособоронзаказа. По данным источников РБК, 26 мая ему было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности.

Уголовное дело было возбуждено 28 октября 2025 года и касается исполнения гособоронзаказа, который в 2016 году реализовывал ЦНИИТОЧМАШ. По версии следствия, в июне 2016 года институт заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку оборудования стоимостью 132,1 млн рублей, притом что фактическая цена техники составляла около 78 млн рублей. Разницу, превышающую 50 млн рублей, участники схемы, по версии следствия, похитили и впоследствии обналичили.

Показания на Дмитрия Семизорова дали двое других фигурантов дела. Один из них находится под запретом определённых действий, второй — под домашним арестом. Сам топ-менеджер концерна вину не признал, заявив в суде, что стал жертвой оговора.

Защита просила не арестовывать Семизорова, предлагая домашний арест или запрет определённых действий. Адвокат ссылался на его состояние здоровья, госнаграды, заслуги в оборонной промышленности и важную роль в выполнении гособоронзаказа. По мнению адвоката, обвинение основано только на показаниях других фигурантов, один из которых ранее был осуждён за мошенничество.

Прокурор также выступил против ареста, отметив давность дела, ненасильственный характер обвинения, наличие у Семизорова социальных связей и проблем со здоровьем.

Следствие, напротив, настаивало на заключении под стражу, считая, что обвиняемый может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или помешать расследованию. Отдельно представитель СКР подчеркнул, что, по версии следствия, действия фигурантов поставили под угрозу обеспечение обороноспособности страны.

27 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Дмитрия Семизорова под стражу на два месяца, до 26 июля.