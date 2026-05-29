В Нижнем Тагиле скончался бывший начальник водно-спасательной станции Михаил Калугин

В Нижнем Тагиле на 56-м году жизни скончался бывший начальник водно-спасательной станции Михаил Калугин. Информация об этом появилась сегодня в социальных сетях МБУ «Центр защиты населения».

Михаил Иванович пришёл работать спасателем в 2000 году, когда служба спасения города была только основана, а в 2007 году стал начальником станции. Как рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Сергей Копёркин, Михаил Калугин был несколько раз удостоен профильных наград, в том числе получил медаль «За отличие в водолазной службе». Коллеги вспоминают его как отзывчивого и чуткого человека, который всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся.

«Я знал его как хорошего специалиста, хорошего товарища, профессионала своего дела. К нам в службу спасения он пришёл с водолазной станции, он был начальником водолазов. И затем с первого дня мы с ним вместе работали в службе спасения. Он проработал 7 лет, а потом ему уже было тяжело работать спасателем, и он ушёл со службы», — рассказал АН «Между строк» коллега Михаила Андрей Корягин.

Коллектив Центра защиты населения выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Калугина. Прощание состоится в понедельник, 1 июня, в Храме Воскресения Христова (улица Лесная, 20) в 12:00.