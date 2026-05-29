Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина оценила вклад лауреатов промышленной премии «Номер один» в развитие региона

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина приняла участие в торжественном приёме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства, который провёл глава региона Денис Паслер. Главным событием мероприятия стала церемония чествования лауреатов ежегодной промышленной премии «Номер один».

Премия «Номер один» вручается в юбилейный десятый раз. Лауреатами текущего года стали ведущие уральские компании в химической, пищевой промышленности, производстве строительных материалов, приборостроении, энергетическом машиностроении и других отраслях.

«Все номинанты и лауреаты премии — это предприятия, которые в условиях внешнего давления и санкционных ограничений адаптировались и успешно решают задачи технологического суверенитета и импортозамещения, демонстрируя удивительную устойчивость. Депутаты системно поддерживают деловую инициативу региональных предприятий. В регионе создана и постоянно совершенствуется целая система правовых инструментов содействия бизнесу. Приняты областные законы о господдержке инвестиционной и инновационной деятельности, о технопарках, о государственно-частном партнёрстве, о защите и поощрении капиталовложений, а также о развитии малого и среднего предпринимательства. Эффективно работает и налоговое законодательство. Общий объём инвестиционного налогового вычета оценивается в более чем 30 миллиардов рублей в год. И мы уже видим результаты. Это новые производства, современные технологии и увеличение количества рабочих мест. Наша цель — чтобы бизнес в Свердловской области развивался уверенно и комфортно, чтобы инвестиции шли в реальный сектор, а новые проекты открывались именно у нас, на Среднем Урале», — отметила Людмила Бабушкина.

Главная награда премии «Номер один» — Гран-при — за вклад бизнеса в демографическое благополучие региона присуждена компании «ФОРЭС», которая занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин. Номинация вручается предприятию Свердловской области, которое в 2025 году реализовало наиболее успешные практики поддержки работников с семейными обязанностями. «ФОРЭС» уделяет большое внимание благотворительности и продвижению принципов здорового образа жизни, развивает корпоративный спорт. Компания является надёжным партнёром региона в создании социальной инфраструктуры на территориях присутствия. Например, при участии «ФОРЭС» в Сухом Логу появились футбольное поле и благоустроенная Юбилейная площадь.

Победителем в номинации «Номер один» в химической промышленности» признано ООО «Завод Мндсинтез».

Лауреатом премии в номинации «Номер один» в производстве строительных материалов» стало ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Лучшим в номинации «Номер один» в пищевой промышленности» названо АО «Ирбитский молочный завод».

В номинации «Номер один» в приборостроении и медицинской промышленности» премия досталась производственному объединению «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова».

За выдающиеся результаты в производстве или ремонте оборудования, приборов, устройств для генерации и передачи электроэнергии в номинации «Номер один» в энергетическом машиностроении» премию получило АО «Группа «СВЭЛ».

«Номер один» в станкоинструментальной промышленности» — ООО «Производственное объединение «ИнСистенс».