«Вокруг много интересных людей». В Нижнем Тагиле открылась выставка фотохудожника Андрея Бортникова с портретами горожан (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» открылась фотовыставка «Мужчина и женщина» (0+). В экспозиции её автор, известный тагильский фотохудожник Андрей Бортников представил 22 портрета тагильчан разных возрастов и профессий.

«Я начал заниматься фотографией с фотобанков: зашёл на платформы и начал осваивать их. С 2010 года увлёкся этим процессом, а почувствовал, что действительно умею, спустя пять лет, не раньше. Я просто снимаю так, как вижу, как воспринимаю мир. Не заморачиваюсь, что это мой стиль или не мой. Стиль формируется сам, когда ты делаешь всё от себя, без попыток быть похожим на кого-то. Я художник по образованию, а не фотограф, поэтому мне это всё легко», — рассказал АН «Между строк» Андрей Бортников.

По словам Андрея, чтобы фотография и образ были максимально выразительными, нужно нагрузить их специфическими деталями, работающими на раскрытие образа. Например, для создания образа сталевара были использованы каска с НТМК, спецодежда, а также добавлен свет, который создаёт ощущение раскалённого металла на заднем плане.

«Чем точнее собран образ, тем он выразительнее. Юра Данилов — реальный сталевар, я договорился через общих знакомых, чтобы он согласился на съёмку. Всё начинается с человека. Первая съёмка всегда тестовая, идёт процесс адаптации к камере, ведь на первом этапе все немного зажимаются, особенно если это первый опыт. Я стараюсь создать дружескую атмосферу, всё перевести в шутливую и ироничную форму. Это помогает расслабиться. Съёмку можно считать наброском, как в живописи: вначале накидываешь, а потом из этого уже что-то формируешь», — делится Андрей.

Среди его портретов можно увидеть, например, известного актёра театра и кино, клоуна, уроженца Нижнего Тагила Анвара Либабова, скульптора, председателя Нижнетагильского городского отделения ВТОО «Союз художников России» Анжелику Южакову, живописца, графика, члена Союза художников России Игоря Грищенко, мастера по изготовлению мультяшных персонажей из дерева Станислава Дерябина, члена Союза писателей России, главного редактора молодёжного журнала «МАКАР» («Маршрут карьеры») Бориса Телкова.

«Я убедил Стаса Дерябина отрастить бороду, и он потратил на это два года, а затем мы с ней экспериментировали. Например, образ с бородой в стиле стимпанк, в котором появились котелок, очки и другие элементы. С Анваром Либабовым, как выяснилось, мы вообще в детстве жили на одной улице. Он давал интервью журналу “МАКАР”, а мне выпала возможность его поснимать. Как правило, любимая работа — это последняя. Но когда я показываю свою работу кому-то, у меня к ней пропадает интерес, потому что я донёс её до зрителя, и для меня этого достаточно. Не понимаю, когда люди делают что-то “для себя”. Что это значит — для себя? Мне это не совсем понятно. Я всегда стараюсь донести свою работу до зрителя», — говорит Андрей.

На выставке можно увидеть портреты в разных стилях: фэшн, арт, снимки для портфолио. Также представлен автопортрет художника, который он снял в мастерской Станислава Дерябина, используя штатив и секундомер. Рядом с ним на снимке изображены арт-объекты из дерева и металла.

«Я часто вижу колоритных людей на улице и, как фотограф, обращаю на них внимание. Мог бы наснимать целую серию, но люди отказываются. Несколько раз подходил, предлагал поснимать, но ничего из этого не вышло. Жаль, ведь вокруг много интересных людей», — рассказывает Андрей.

Выставку «Мужчина и женщина» (0+) можно посмотреть до 19 марта в кинотеатре «Красногвардеец». Вход свободный.