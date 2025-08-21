Житель Нижнего Тагила стал жертвой мошенников, потеряв 570 тысяч рублей после знакомства в соцсетях

В отдел полиции № 17 обратился 45-летний мужчина, который доверился обещаниям быстрого заработка и потерял свои сбережения. Всё началось с того, что он познакомился в социальной сети с девушкой по имени Кристина. Переписка продолжилась в мессенджере, где она предложила ему инвестировать деньги и получать стабильный доход.

Для убедительности Кристина связала его с человеком, который представился аналитиком. Тот порекомендовал установить специальное приложение для отслеживания состояния брокерского счёта. В приложении отображался рост прибыли, что убедило мужчину в честности схемы.

Сначала он перевёл около 30 тысяч рублей, затем ещё. Когда мужчина решил вывести прибыль, «аналитик» сообщил, что нужно внести ещё 25% от текущей суммы на счёте. Потерпевший согласился и перевёл ещё 300 тысяч рублей.

После этого доступ к приложению заблокировался, а телефон «аналитика» стал недоступен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Полиция Свердловской области напоминает:

— Не переводите деньги незнакомым лицам и организациям.

— Не доверяйте обещаниям гарантированной прибыли.

— Перед инвестированием проверяйте лицензии и официальные регистрации компаний.

— Мошенники часто используют соцсети и мессенджеры для поиска жертв.

Если вам обещают быстрый и лёгкий заработок, это, скорее всего, обман.