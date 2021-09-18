Город и его люди. Иван Окунев (окончание)

Сегодня в нашей любимой рубрике выходного дня «Город-ЛабириНТ» Дмитрий Кужильный окончит рассказ о «народном директоре» Иване Васильевиче Окуневе. О принципиальном, дальновидном и мудром руководителе, на которого было бесполезно «давить».

Однажды его спросили, как он додумался первым в СССР до идеи хозрасчёта и перевёл на него «Уралвагонзавод». И Иван Васильевич признался, что терпеть не может просить что-либо у вышестоящего начальства.

Да и какой смысл просить, например, деньги на ремонт цехового корпуса, если это можно сделать за счёт внутренних резервов предприятия, экономии ресурсов и материалов, реализации продукции, выпущенной сверх плана, внедрения рационализаторских предложений?

Все предложения по модернизации оборудования, улучшению условий труда и быта работников завода директор не оставлял без внимания и всячески поддерживал. При нём расцвело движение рационализаторов, пристальное внимание уделялось внедрению новой техники и передовых технологий. Все знали, что на Окунева бесполезно «давить»: дельные, полезные предложения он поддержит, но если не уверен в своих возможностях, никогда не возьмётся, не просчитав всё досконально и не обсудив проблему со своей командой и единомышленниками. А таковых на предприятии было немало: это и рабочие, с которыми Иван Васильевич работал раньше, до того как занял директорский кабинет, и инженерно-технические работники, поверившие в директора и его методы управления заводским хозяйством.



Руководство УВЗ — команда «народного директора» (фото: неизв. авт., 1950-е гг.)

(из личного архива А. Ю. Хлопотова, с разрешения владельца)



Многие из них за годы работы с Окуневым выросли в профессиональном плане, некоторые были выдвинуты на общественную и партийную работу в районе и городе. Так, например, фронтовик и дипломированный электрик, «отец вагонского трамвая» Александр Флегонтович Ямов «дорос» до заместителя директора, а инженер технадзора, первый секретарь заводского комитета ВЛКСМ Михаил Павлович Шарнин стал секретарём райкома партии.



А. Ф. Ямов, И. В. Окунев, М. П. Шарнин (фото: неизв. авт., 1950-е гг.)

(из личного архива А. Ю. Хлопотова, с разрешения владельца)



Иван-озеро

В начале 1950-х в районе, как и во всём городе, остро стояла проблема летнего досуга. Горком и райком партии не раз предлагали Окуневу скооперироваться с руководителями других предприятий и заняться этим вопросом вплотную. Но тот каждый раз уклонялся от разговора, коротко отвечая: «Я подумаю…» Те, кто хорошо знал Окунева, были уверены: это не дежурная отговорка, директор ищет наилучший вариант решения вопроса. А вопросам досуга заводчан Иван Васильевич всегда уделял много внимания.

В 1940–1950-х годах ХХ века такой роскошью, как база отдыха на берегу водоёма, обладали только три предприятия города: завод имени Куйбышева, имевший лодочную станцию рядом с парком имени Бондина, отделение железной дороги и Высокогорское рудоуправление, имевшее на паях с ВМЗ «Водную станцию» на берегу Выйского пруда. Весной 1952 года Окунев в составе комиссии горисполкома, принимавшей к летнему сезону места общественного отдыха, посетил базы отдыха и, вернувшись на завод, рассказал о своих впечатлениях на вечернем рапорте. «Что думаете?» — спросил директор, закончив рассказ. Начальники цехов и отделов только руками развели: вблизи района нет ни пруда, ни озера — одни болота, даже более-менее нормальной речки нет. Вопрос был закрыт, и, казалось, возврата к нему не будет. Но директор продолжал искать решение проблемы. И нашёл.

В один весенний день 1953-го Окунев заехал в райком партии и пригласил его первого секретаря Николая Пантелеймоновича Чумакова «съездить проветриться». Об этой встрече Иван Васильевич впоследствии рассказал журналисту, редактору газеты «Тагильский рабочий» Александру Дмитриевичу Ермакову:

— Помнишь наш последний разговор насчёт мест отдыха? Я тут присмотрел кое-что… Проехав по лесным дорогам километров пять-шесть, директор остановил свой «газик». Дальше пошли пешком. Здесь не было даже тропинок, то и дело на пути попадались заболоченные ямы. Наконец, вышли на горку, с которой открывался живописный вид на долину извилистой речки Исы. — Я думаю, здесь можно построить базу отдыха, — сказал Окунев. — Построим лодочную станцию, сделаем пляж, детские площадки, поставим палатки с мороженым, газировкой, выпечкой. Там оборудуем волейбольную площадку. Там — городошную. А там построим летнюю эстраду. — Место красивое, но водоём… — заметил Чумаков. — Посмотри туда, — Иван Васильевич показал на старую размытую плотину. — Восстановим её, вычистим всю эту долину, затопим её, и получится отличный пруд. — Здорово будет! Вот только добираться сюда как? — Дорогу построим, — заверил Окунев. — Это уже легче. — Уйду я, Иван, из секретарей. Пойду к тебе на завод работать, — улыбнулся Чумаков. — Вон у тебя и садики, и ясли, и Дворец культуры строишь. Теперь вот база отдыха будет… — Отдыхать будут не только вагоностроители. Для всех строим. Кто захочет помочь — пожалуйста, а не найдётся желающих, так сами справимся, — твёрдо заявил Окунев и стал увлечённо рассказывать первому секретарю что, где и как будет построено и устроено в будущей зоне отдыха.

А через два дня Иван Васильевич привёз на это место начальников цехов и отделов и распределил, кому и что делать. В каждом цехе была создана бригада рабочих, которая каждое утро отправлялась на берега реки Исы подготавливать строительные площадки. Вскоре строителям базы отдыха выделили технику и материалы. Бульдозерами проторили временную дорогу. Окунев встретился с председателями цеховых комитетов и предложил организовывать людей на субботники. Вскоре к субботникам прибавились и воскресники — желающих поучаствовать в строительстве заводской базы отдыха было хоть отбавляй.



Работники «Уралвагонзавода» отправляются на субботник по благоустройству базы отдыха (фото: неизв. авт., 1953 г.)

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Директор и сам часто принимал участие в этих субботниках, почти всегда с семьёй. Выезжали помогать взрослым и школьники — старшеклассники школ № 9 и 7. Работы шли всё лето и осень. Было вычищено русло реки, вырублен подлесок по её берегам. Починили плотину, завезли речной песок для пляжа. Были построены пристань, складские помещения, сторожка. здравпункт. Затем появились волейбольные и городошные площадки, раздевалки, детские площадки, киоски для выездной торговли. Весной следующего, 1954-го, года на базу отдыха завезли лодки, установили «грибки» и павильоны, под которыми отдыхающие могли укрыться от дождя. Одновременно начали строить дорогу.



Строительство дороги на базу отдыха УВЗ (фото: неизв. авт., 1953 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



Окунев сдержал слово: база отдыха на Исинском пруду была открыта для всех жителей Вагонки. Впрочем, некоторые преференции были доступны только для работников «Уралвагонзавода». Например, бесплатный прокат лодок, палаток и спортивного инвентаря. Чтобы воспользоваться ими, работнику УВЗ нужно было только взять путёвку в цехкоме. В выходные дни на Исинскую базу стали ходить заводские автобусы. По инициативе главного врача 1-й городской больницы Наума Абрамовича Фарберова в выходные дни на базе стали проводиться занятия лечебной физкультурой, а с 1958 года — Дни здоровья.



База отдыха «Уралвагонзавода» на Исинском водоёме (фото: неизв. авт., 1970-е гг.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



База отдыха вагоностроителей пользовалась популярностью и в будние дни. Если позволяла погода, сюда стекались любители рыбалки с берега, а в окрестностях всегда было много грибов. Иван Васильевич и сам неоднократно приезжал сюда на отдых, принимал участие в спортивных состязаниях, сидел с удочкой на вечерней зорьке, разговаривал с отдыхающими.

Строилась база отдыха на Исе хозспособом, и Окунев не уставал это повторять. Не уставал он и делиться своим опытом хозяйственника. Как бы ни был занят «народный директор», он всегда находил время для встреч с теми руководителями предприятий, которые просили его о помощи.

Рассказывают, что, когда строящемуся котельно-радиаторному заводу потребовались специалисты для запуска производства, Иван Васильевич лично ходил по цехам и разговаривал с теми работниками, кого знал лично, в ком был уверен. При этом был честен с людьми до предела.

«Да, в зарплате ты потеряешь, — убеждал он одного из опытных литейщиков. — Но горисполком для специалистов завода строит две пятиэтажки. Говорят, через пару месяцев сдадут... Здесь ты какой в очереди на жильё? Пятьдесят седьмой. А там будешь в первом десятке».

Как настоящий хозяйственник, Окунев мыслил масштабно, с расчётом на перспективу. Когда к нему обратились заводские спортсмены с просьбой отремонтировать душевые и раздевалки на заводском стадионе, директор на следующий же день отправился на объект. Более полутора часов Иван Васильевич ходил по стадиону, заглядывая в самые глухие его уголки, а вечером того же дня объявил начальникам цехов о том, что стадион ставится на реконструкцию и каждый цех должен выделить для этого по несколько человек — столько-то сварщиков, столько-то плотников, столько-то разнорабочих. Реконструкция продолжалась год, и 1 августа 1963 года стадион снова принял спортсменов и зрителей.



Открытие стадиона УВЗ после реконструкции

В первом ряду, слева направо: председатель СК «Спутник» Александр Сердюков, известный спортсмен-легкоатлет Леопольд Анищенко, главный инженер УВЗ Иван Хромов, директор УВЗ Иван Окунев, председатель заводского комитета профсоюза Яков Черемных (фото: И. Скобло, 1963 г.)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1384.0;attach=457;image)



Ещё один эпизод, который говорит о внимательном отношении Окунева к любым, даже самым незаметным эпизодам жителей Вагонки. Когда пионерская организация школы № 9 добилась права носить имя трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, первым на заводе об этом узнал Иван Васильевич. На следующий день он отдал распоряжение начальнику УКСа завода соорудить перед школой тумбу и установить на неё бюст прославленного лётчика.

«Дети должны гордиться подвигами своих отцов и дедов и помнить о них всегда», — сказал он в ответ на вопрос, зачем было устанавливать бюст перед школой.

К сожалению, дети, которые пришли в школу в новейшие времена, уже не знали, кто такой А. И. Покрышкин, и переименовали бюст в Антона Семёновича Макаренко...



(фото: V. Yudin, 2012 г.)

(https://photo.foto-planeta.com/view/3/9/9/7/nizhniy-tagil-399709.jpg)



В 1966 году за многолетний самоотверженный труд и активное участие в общественной и партийной работе (Окунев избирался депутатом Верховного совета СССР в 1951, 1959, 1963 годах, депутатом Свердловского областного и Нижнетагильского городского совета депутатов трудящихся, был членом Свердловского обкома и Нижнетагильского горкома партии) Ивану Васильевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А в 1969-м «народный директор» ушёл на заслуженный отдых.



Герой Социалистического Труда, директор УВЗ И. В. Окунев (фото из архива газеты «Тагильский рабочий»)

(http://historyntagil.ru/people/images/329.jpg)



Уход на пенсию не означал для Окунева прекращения общественной работы. Он участвовал в работе ветеранской организации, выступал перед учащимися школ, часто бывал на заводе. Его приглашали для консультаций, советовались с ним по многим производственным вопросам. Его звали назад на завод, даже собирались ввести новую должность, на которой бывший директор не чувствовал бы себя бывшим. Но Иван Васильевич не соглашался: здоровье не позволяло.

5 октября 1972 года Нижний Тагил отмечал 250-летний юбилей. Город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В связи с этим учредили звание «Почётный гражданин города». Во Дворце культуры «Уралвагонзавода» состоялось торжественное собрание. Секретарь горкома КПСС объявил, что звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» первому присвоено Ивану Васильевичу Окуневу. В ответ он поблагодарил тагильчан, сказал несколько тёплых слов в адрес своих товарищей, сел на стул и повалился на пол. Дежурившие на торжественном собрании врачи констатировали остановку сердца...



Вручение И. В. Окуневу памятного адреса и ленты в связи с присвоением звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Последнее прижизненное фото (05.10.1972)

(http://historyntagil.ru/people/images/331.jpg)



В последний путь Ивана Васильевича провожали с воинскими почестями. Гроб с телом провезли на артиллерийском лафете от проходной завода по улице Ильича до кладбища, где собралось много народа.

Уже на следующий день после похорон в райисполком, райком и горком партии стали поступать письма от работников «Уралвагонзавода» и жителей Вагонки с просьбой увековечить имя «народного директора» на карте города — переименовать какую-либо улицу и поставить памятник.

6 февраля 1973 года имя Окунева было присвоено Дворцу культуры «Уралвагонзавода». Тогда же улицу Парковую переименовали в улицу Окунева. Памятник Ивану Васильевичу установили только в сентябре 2011 года.



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(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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