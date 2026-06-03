В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за тройное убийство, совершённое в 2000 году

Четвёртый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Нижнего Тагила. Его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

По материалам следствия, ночью 9 апреля 2000 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с мужчиной, который вместе с друзьями находился в квартире на улице Зари в Нижнем Тагиле. Причиной ссоры стал шум, доносившийся из квартиры, что не понравилось обвиняемому. После словесной перепалки между мужчинами завязалась драка, в которой обвиняемый получил несколько ударов, после чего покинул подъезд. Затем на расположенной неподалёку автостоянке злоумышленник взял металлическую монтировку и в отместку решил убить своего обидчика и находившихся в квартире людей. Он проник в жилище через окно и начал наносить удары монтировкой и найденным на месте происшествия режущим предметом своему оппоненту и двум женщинам. В результате полученных травм, нанесённых с особой жестокостью, все потерпевшие скончались на месте происшествия. Кроме того, в вину обвиняемому вменяется кража мобильного телефона, совершённая вечером 6 апреля 2025 года у его знакомой в квартире на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Это преступление нанесло потерпевшей значительный ущерб.

«Раскрытие убийства трёх человек стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей и криминалистов СК России по преступлениям прошлых лет, а также в итоге проведения тщательного анализа и исследования доказательств по уголовному делу. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области.