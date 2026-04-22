В Нижнем Тагиле в 2026 году более чем вдвое сократится количество спортивных мероприятий из-за нехватки денег в бюджете

В Нижнем Тагиле в 2026 году более чем вдвое сократится количество спортивных мероприятий. Если в прошлом году провели 641 турнир, то в этом запланировали лишь 271. Сокращения в первую очередь затронут профессиональных спортсменов и воспитанников спортшкол, так как именно календарь городских чемпионатов и соревнований был урезан в значительной степени. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на начальника управления по развитию физкультуры и спорта Ирину Еремееву, это напрямую связано с резким сокращением бюджета. В 2025 году на проведение соревнований было выделено 13,9 млн рублей, а в 2026 — только 3,9 млн рублей, что в 3,5 раза меньше.

Ситуацию также осложняет ужесточение антитеррористических требований: проведение турниров становится не только более сложным, но и более затратным.

«По сравнению с 2024 годом количество проведённых спортивных и физкультурных мероприятий [в 2025 году] уменьшилось на 37, и количество участников также уменьшилось на 4749. Тогда это было связано с требованиями безопасности, установленными постановлением правительства. Сейчас требования безопасности выходят на новый уровень, и мы их вынуждены соблюдать. В связи с этим тоже пришлось урезать календарь», — доложила Ирина Еремеева на профильной думской комиссии.

Несмотря на уменьшение финансирования, крупные спортивные события в городе всё же состоятся. Например, власти сохранят мероприятия для людей с инвалидностью и участников СВО — фестиваль «Единство — наша сила» (0+), Кубок защитников Отечества (0+) и чемпионат по футболу на электроколясках (0+). Эти события в календаре соревнований на этот год значатся как ключевые.