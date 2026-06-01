Скандально известный общественник Илья Коровин предложил политическим партиям выдвинуть его на выборы в Госдуму от Нижнетагильского округа (ВИДЕО)

После длительного перерыва в общественной деятельности активист Илья Коровин, более известный как Илья Тагильчанин, живущий ныне в Москве, вновь громко заявил о себе. На этот раз он предложил политическим партиям выдвинуть его кандидатуру на выборы в Государственную думу от Нижнетагильского округа.

«В этом видео я хочу публично обратиться к политическим партиям Нижнего Тагила, кроме “Единой России”, и предложить свою кандидатуру на выборы депутатов Государственной думы, которые состоятся в сентябре этого года. Мне небезразлична судьба родного города и не смотря на всё происходящее сегодня я не унываю и как автор мема “Долой уныние!” думаю, что ещё не всё потеряно. Я готов не просто побороться, но и победить любого единоросса. Я знаю, что если я выдвинусь на выборы, люди меня поддержат. В случае победы я буду решать любые вопросы любого человека, который ко мне обратится. <…> Если кто-то скажет, что готов выдвинуть меня от какой-либо политической партии, мы выстроим такую предвыборную кампанию, которая, безусловно, станет победной», — заявил общественник в своём публичном видео обращении, которое разместил паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, Илья Коровин известен в Нижнем Тагиле различными общественными инициативами. В августе 2019 года он вышел с одиночным пикетом к зданию Министерства здравоохранения Свердловской области на улице Вайнера в Екатеринбурге. Как рассказал АН «Между строк» сам Коровин, на эту акцию он решился после того, как шесть хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила одновременно подали заявления на увольнение. Активист требовал отставки российского правительства, поскольку именно оно, по его мнению, виновато в сложившейся ситуации со здравоохранением.

В феврале 2021 года он подал в администрацию Нижнего Тагила уведомление о проведении мирного шествия под названием «За Россию! За перемены!».