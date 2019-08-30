Общественник из Нижнего Тагила вышел с одиночным пикетом к зданию свердловского Минздрава с требованием отставки правительства РФ

Сегодня, 30 августа, известный тагильский общественник Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ) вышел с одиночным пикетом к зданию Министерства здравоохранения Свердловской области на улице Вайнера в Екатеринбурге. Как рассказал АН «Между строк» сам Коровин, на эту акцию он решился после того, как шесть хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила одновременно подали заявления на увольнение. Активист требует отставки российского правительства, поскольку именно оно, по его мнению, виновато в сложившейся ситуации со здравоохранением.

«Никто не озвучил главную причину проблемы. Нашли каких-то виновных местного значения, а проблема непосредственно в правительстве страны, — говорит общественник. — Я общаюсь с одним из хирургов в ЦГБ № 1, который писал заявление на увольнение, спросил его о сегодняшней ситуации, он говорит, что пока всё осталось на своих местах, проблема не исчезла. Вот я и решил на этой волне выйти с пикетом, чтобы показать, кто на самом деле несёт за это ответственность».

По словам Ильи Коровина, он простоял у здания Минздрава около 45 минут, но никто из чиновников или сотрудников полиции к нему интереса не проявил.

Напомним, на прошлой неделе шестеро хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки при низкой оплате труда, позже все медики отозвали свои заявления.

По результатам работы комиссии Минздрава России, Фонда ОМС и Росздравнадзора было выявлено, что совместительство тагильских хирургов составляло 2,34 ставки. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что хирургам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила будут начислены стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Также министр отметила, что при таком высоком коэффициенте совместительства организм человека не успевает восстановиться для работы.

На время проверки главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев были отстранены от должности.