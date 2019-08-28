Все хирурги больницы в Нижнем Тагиле отозвали заявления об увольнении

Все шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали свои заявления об увольнении, со ссылкой на председателя городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения Татьяну Усатову пишет ТАСС.

«Все заявления отозваны. Беседы с ними [хирургами] проведены, договорённости определённые есть», — сказала Усатова.

Она уточнила, что заявление отозвал и шестой хирург, который находился в отпуске. Ранее федеральное министерство здравоохранения сообщило, что пятеро из шести хирургов уже согласились остаться.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что все хирурги в Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. В конце июля аналогичная ситуация была и в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков накануне заявил, что в течение двух недель будут выработаны предложения по решению проблемы. Кроме того, он сказал, что к виновным лицам будут применены меры вплоть до административного наказания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после инцидента поручил провести опрос жителей региона о качестве медицинской помощи, а среди врачей и среднего медицинского персонала — опрос об условиях труда и зарплатах.