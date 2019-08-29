Хирургам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила будут выплачены премии за повышенную нагрузку в июле и августе

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что хирургам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила будут начислены стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе.

Напомним, на прошлой неделе шестеро хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали завеления об увольнении из-за высокой нагрузки при низкой оплате труда, позже все медики отозвали свои заявления.

По результатам работы комиссии Минздрава России, Фонда ОМС и Росздравнадзора было выявлено, что совместительство тагильских хирургов составляло 2,34 ставки. Министр отметила, что при таком высоком коэффициенте совместительства организм человека не успевает восстановиться для работы.

Также Скворцова считает, что необходимо перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников и ограничить работу по совместительству.