Свалов, Рощупкин, Погудин, Радаев, Скоропупов, Тюменцев, Городилова. Подведены итоги праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и ЗакСО

Партия «Единая России» подвела итоги предварительного голосования (праймериз) по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО).

В Госдуму

По Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 первое место занял начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК, депутат ЗакСО Алексей Свалов. За него отдали свои голоса 24 722 избирателя. На втором месте — депутат Нижнетагильской городской Думы, директор Благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников (9 156 голосов). На третьем — участник СВО Артём Козиянчук (8 695 голосов).

По региональному списку (Свердловская область) первое место занял председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (120 243 голоса). Второе — участник СВО Дарья Светяш (107 169 голосов). Третье — председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (99 234 голоса).

В ЗакСО

По Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19 первое место занял исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин (9 235 голосов). Второе — индивидуальный предприниматель Ирина Прокопьева (1908 голосов). Третье — Рафиг Алиев (1854 голоса).

По Ленинскому Нижнего Тагила одномандатному избирательному округу № 20 первое место занял председатель комитета ЗакСО по социальной политике Вячеслав Погудин (7 196 голосов). Второе — участник СВО, директор БФ «РУСЬ» Аркадий Елизаров (4 093 голоса). Третье — участник СВО, депутат Думы Новоуральского городского округа Дмитрий Захаров (3 338 голосов).

По Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 первое место занял зампредседателя комитета ЗакСО по соцполитике Владимир Радаев (8 507 голосов). Второе — завдетсадом № 6 Лариса Алёшина (3 252 голоса). Третье — индивидуальный предприниматель Сергей Паньшин (1 930 голосов).

По Дзержинской территориальной группе первое место занял гендиректор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов (6 132 голоса). Второе — педагог дополнительного образования Виктор Стариков (4 435 голосов). Третье — начальник группы АСУТП «Уралхимпласта» Игорь Малько (2 315 голосов).

По Ленинской Нижнего Тагила территориальной группе глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев (5 911 голосов). Второе — депутат ЗакСО Вячеслав Малых (4 901 голос). Третье — экс-глава тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров (3 784 голоса).

По Тагилстроевской территориальной группе первое место заняла депутат Нижнетагильской городской Думы Елена Городилова (7 153 голоса). Второе — депутат Нижнетагильской городской Думы Константин Миронов (7 099 голосов). Третье — участник СВО, сменный мастер производственного участка ЕВРАЗ НТМК Сергей Дрягунов (5 725 голосов).

Напомним, в праймериз «Единой России» в Свердловской области приняли участие 594 человека.