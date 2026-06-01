«Гадалка в законе» обокрала пенсионерку в Нижнем Тагиле на 95 тысяч рублей

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, 5 мая 2026 года у подсудимой возник умысел на хищение денег у 96-летней пенсионерки. Обвиняемая, притворившись, что снимает порчу, убедила пожилую женщину впустить её в квартиру. В квартире она убедила пенсионерку провести обряд для снятия порчи с её денежных средств.

Потерпевшая, поддавшись на уговоры, достала с полки и передала обвиняемой 44 тысячи рублей. Воспользовавшись моментом, когда пожилая женщина отвлеклась, обвиняемая похитила 10 тысяч рублей. Чтобы остаться незамеченной, она вернула пенсионерке 34 тысячи рублей.

«Гадалка» продолжала убеждать бабушку в необходимости проведения обряда, полагая, что у неё есть ещё деньги. В шкафу она обнаружила 160 тысяч рублей и, когда пенсионерка отвлеклась, похитила 85 тысяч рублей. Оставшиеся 75 тысяч рублей она вернула потерпевшей и покинула квартиру.

Общий ущерб, причинённый пенсионерке, составил 95 тысяч рублей. Ранее, в 2020 и 2021 годах, обвиняемая уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

Обвиняемая признала свою вину полностью, а ущерб потерпевшей был возмещён в полном объёме. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.