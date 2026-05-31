История уральского рока. Часть 22

Вышедшие на сцену «урфины» с трудом ориентировались в пространстве, а Лёша Могилевский то и дело спотыкался о провода и всё время порывался куда-нибудь сесть. Кто-то из членов жюри, кажется Сиротин, улыбнулся: «А они похожи на деревянных солдат Урфина Джюса, на которых у того не хватило волшебного зелья». Другие члены жюри сказок Александра Волкова не читали, и их предположения были прозаичнее: «Они подшофе, что ли?» Фанаты группы молчали, глядя на своих кумиров со страхом и недоумением. Все были уверены, что ни о какой аттестации не может быть и речи. Но как только грянули первые аккорды, стало ясно: талант и технику не пропьёшь. Музыканты играли уверенно, без лажи, но новые песни звучали откровенно скучно. Мелодизм, присущий «урфинам», куда-то исчез, музыка стала непривычно тяжёлой, а местами жёсткой и примитивной. Поклонники под конец шестой песни стали понемногу покидать зал.

Алексей Могилевский позднее вспоминал подробности того рокового дня: «Перед выступлением Насти мы все нарезались для храбрости, да так, что на сцене трезвыми были только Настя и Пифа (клавишник Виктор Комаров) остальные — просто в кочергу. Когда стало известно, что Настю прокатили мимо аттестации, мы приняли ещё, и я потерялся. Говорят, меня нашли где-то на берегу Исети и привели в ДК на выступление “Урфин Джюса”. Но я не уверен, что от меня был какой-то толк».

Обсуждение программы «урфинов» проходило уже в поредевшем зале. Членам жюри выступление легенд Свердловского рока неожиданно понравилось. После порции дежурной критики из их уст, группу единодушно аттестовали. Зрители расходились обескураженные. В фойе то и дело звучали реплики, вся суть которых сводилась к тому, что ожидания поклонников не сбылись, и «Урфин Джюс» уже никогда не станет прежним. В тот же вечер произошло импровизированное собрание коллектива, на котором Пантыкин обвинил Могилевского в провале выступления и объявил об увольнении его из группы. Алексей сделал вид, что расстроился до слёз.

Алексей Могилевский (фото Михаила Грушина, 1987 г. / фрагмент ориг. изображения)

Третий фестивальный день открывал загадочный для публики проект «Егор Белкин и друзья». Друзьями оказались «Урфин Джюс» в полном составе, Слава Бутусов с гитарой и Дима Умецкий с бас-гитарой. Учитывая итоги вчерашнего дня, все были трезвы и серьёзны, а Пантыкин мрачен и сосредоточен. Зал принял проект с первых же аккордов, а после семи песен программы дружно вызвал «друзей» на бис. Успех был полный, несмотря на подсевший к концу программы голос Белкина.

Следом на сцену поднялась группа «Метро», которая уже год находилась в полуобморочном состоянии. Фактически группы не существовало, но накануне фестиваля лидер «Метро» Аркадий Богданович вдруг решил возродить коллектив и объявить об этом со сцены рок-клуба. Оставалось лишь добиться аттестации, чтобы триумф был полным. Но такового не случилось. Сначала группу освистала публика, а затем о программу «Метро» по очереди вытерли ноги члены жюри. Следом за «Метро» мимо аттестации пролетела группа «Апрельский марш». Члены жюри не нашли в её текстах крамолы, но звук был настолько плох, что творческая самобытность коллектива осталась для членов жюри загадкой. За «маршей» вступился Николай Грахов, и ребятам дали два месяца на исправление.

После перерыва зал замер в ожидании выступления группы «Наутилус». Музыканты появились на сцене с усилением в лице студенческого театра миниатюр Свердловского архитектурного института, балерины Галины Бочкаревой, в оригинальных костюмах, которые изготовили по эскизам Свердловского дома моделей, и в гриме. Грим, ставший одной из визитных карточек «наутилусов», вопреки распространённому мнению, не был заранее продуманным элементом шоу. Его придумала костюмер рок-клуба, модельер Лидия Орлова, за полчаса до выхода музыкантов на сцену. Встретив за кулисами Бутусова и Умецкого, она поразилась насколько измотанными и уставшими выглядят музыканты. Решение скрыть их состояние под гримом возникло спонтанно: на выбеленные лица «наутилусов» были нанесены абстрактные геометрические фигуры в стиле Кандинского. Грим оказался «в кассу» с костюмами музыкантов и декорациями, изготовленными в САИ специально для этого выступления.

Николай Грахов и Вячеслав Бутусов (фото Дмитрия Константинова, 1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

«Наутилус» выступил со своей программой под нескончаемые овации публики. Звук был на высоте, что особенно порадовало членов жюри. На одной из песен у Славы на гитаре лопнула струна, но он, как Паганини, не подал виду и отыграл остаток программы на оставшихся пяти струнах. Последней песней внезапно прозвучала «незалитованная» ранее «Гудбай, Америка!». На подпевки вышли Шахрин, Кормильцев и Пантыкин, а в финале впервые прозвучала кода на саксофоне в исполнении уволенного накануне из «Урфин Джюса» Могилевского. Жюри без лишних слов аттестовало «Наутилус», и на сцену поднялась «Группа без названия». Это была довольно странная коллаборация в составе Игоря Скрипкаря (экс-«Трек»), Сергея Рютина (экс-«Пилигрим»), Александра Пантыкина («Урфин Джюс») и юного барабанщика Андрея Котова, чей послужной список был чист, как дневник школьника 1 сентября. На звуке у квартета «сидел» ни кто иной, как Саша Гноевых, поэтому звучал коллектив отменно. Группа играла смесь арт-рока, психоделики и новой волны. Большинству зрителей, собравшихся в зале и воспитанных на рок-н-ролле и «Битлах», было ничего непонятно, но очень интересно. Поэтому безымянный квартет был принят тепло и даже сердечно, а жюри безоговорочно аттестовало ребят.

«Группа без названия» (фото Дмитрия Константинова, 1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

В дальнейшем «Группа без названия» сменила название на «Реквизит», затем на «Кабинет», с которым и вошла в скрижали истории Свердловского рок-клуба.

Вслед за квартетом Скрипкаря свою программу показала группа «С-34» («Студия-34») из ДК им. Лаврова, названная так по номеру комнаты, где проходили репетиции. Но здесь было всё плохо: звук, тексты, музыка и даже движение на сцене. Вердикт жюри был суров и беспощаден: «Группа аттестации не подлежит».

Завершал фестивальную программу коллектив под названием «Степ», усиленный приглашённым вокалистом в лице Славы Бутусова. Первую песню музыканты отыграли на «ура», заинтересовав зрителей и жюри. Но на середине второй песни вышел из строя гитарный усилитель, и всё пошло прахом. Музыканты растерялись и стали играть вразнобой, пытаясь спасти программу затяжными соло-партиями на басу и ударных. Помучившись минут пять, «Степ» завершил выступление. Не случись этой аварии, кто знает, может быть, группа и получила бы аттестацию.

На следующий день рок-клуб подвёл итоги фестиваля. Жюри признало лауреатами фестиваля «ЧайФ», «Группу Егора Белкина», «Наутилус Помпилиус» и «Группу Скрипкаря». 12 групп были аттестованы, 2 («Настя» и «Апрельский марш») отправились на репетиционный период, 5 групп («Р-клуб», «Тайм-Аут», «Кунсткамера», «С-34» и «Метро») аттестации не получили. Группа «Флаг» в итоговом коммюнике не значилась.

Первый фестиваль Свердловского рок-клуба проходил в два этапа. Первый, с 20 по 22 июня 1986 года, и второй — со 2 августа по 5 августа того же года. Причиной тому было огромное количество заявок на участие в фестивале. Всего успело заявиться 35 групп и исполнителей со всей Свердловской области. Возможно, заявилось бы и больше, но Грахов прекратил приём заявок по причине «перегруженности зала». Августовский этап проходил в рабочем режиме, без помпы и внимания со стороны прессы и контролирующих партийно-советских органов. Жюри аттестовало отправленных на репетиционный период Настю Полеву и группу «Апрельский марш», приняло в члены рок-клуба «Ассоциацию» и «Водопады», а остальные группы получили статус кандидатов в члены рок-клуба и наставления от администрации, что надо делать, чтобы на следующий год попасть в число участников рок-фестиваля и как не пролететь мимо аттестации. Главным пунктом наставлений была «литовка» текстов. Свердловчанам в этом брался помочь рок-клуб, а группам из других городов Свердловской области «залитовать» тексты можно было по месту проживания. С 1987 года право «залитовать» репертуар любого исполнителя было передано в отделы культуры горисполкомов. Но процесс на деле оказался долгим и нудным, и многие кандидаты в члены Свердловского рок-клуба так и остались кандидатами, махнув рукой на эту затею. А в 1988 году аттестации и вовсе отменили.

Кандидатами в члены рок-клуба могли стать и две тагильские рок-группы — «Вечное Движение» и «Династия». Первые получили приглашение от администрации Свердловского рок-клуба, но у музыкантов оказался настолько плотно расписан график выездных выступлений на лето, что им пришлось отказаться. Вторая тагильская группа дальше деклараций о своих намерениях не пошла. Причины такого поведения доподлинно неизвестны. По одной из версий, коллектив в полном составе получил выгодное предложение заняться популяризацией дискотечного движения. А первыми и единственными членами Свердловского рок-клуба из Нижнего Тагила в 1989 году стали участники группы «Слава Труду!».

Группа «Слава Труду!» (фото Сергея Боярских, 1987 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

Как только эйфория, вызванная итогами фестиваля, прошла, сразу началось судилище над «Флагом». Проходило оно в стиле комсомольских собраний 70-х, на которых проштрафившихся исключают из рядов ВЛКСМ. Открыто в защиту группы выступил только Дима Умецкий, заявив, что собравшиеся ничего не понимают в роке, «не судите, да не судимы будете», и если считать косяки каждого, то выгонять из рок-клуба надо половину получивших «бумажки с печатями». Демократичный Бутусов предложил поставить вопрос на голосование, что и было сделано после недолгих прений. Голоса распределились так: оставить кандидатами в члены рок-клуба — 22 голоса; исключить без права восстановления — 0; отклонить заявление о принятии в члены клуба на полгода — 46; воздержались — 1.

Тем временем на фестиваль и его итоги обратили внимание периодическая печать и свердловские социологи. Грахов неожиданно тоже увлёкся социологией и начал разрабатывать анкеты, которые намеревался запустить в рок-тусовке и в студенческих общежитиях.

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

— СРК «Свердловское рок-обозрение» (самиздат) №№ 1 и 2 1986 г. и №3 1987 г. (pdf-копии)

— А. Кушнир «100 магнитоальбомов советского рока», © 1999 г. изд. «Омега-Л», 2024 г.