Общественник Илья Коровин подал в мэрию Нижнего Тагила уведомление о проведении мирного шествия на Вагонке

Общественник Илья Коровин подал в администрацию Нижнего Тагила уведомление о проведении мирного шествия под названием «За Россию! За перемены!». Прогулка должна стартовать 7 февраля в 12:00 от площади Славы, предполагается пройти до улицы Зари, а затем по проспекту Вагоностроителей до проспекта Дзержинского.

В своём видеообращении Илья рассказал, что демонстрация пройдёт под лозунгом «За образование, за медицину, за повышение заработных плат и снижение коммунальных платежей». Планируется, что на шествие выйдет порядка 500 человек с плакатами и флагами.

«Тем самым мы заявляем, что в Тагиле есть свои проблемы. Москва Москвой, а Тагил должен заявлять о своих проблемах», — заявил Илья Коровин.

Ответ от мэрии активист ещё не получил.