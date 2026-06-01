В Демидовской больнице Нижнего Тагила потерялась пациентка

В Нижнем Тагиле без вести пропала 64-летняя Ольга Стародубцева (Берегова). Как пишет ИА «Все новости», 31 мая она была доставлена в стационар Демидовской больницы для обследования, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

В полицию с заявлением о её исчезновении обратились сыновья Ольги Васильевны. Женщину привезли в больницу с жалобами на боли, у неё взяли кровь и отправили на рентген. После этого её больше никто не видел. Есть предположение, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

Рост женщины — 170 см, плотного телосложения, у неё каштановые волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в чёрно-белую кофту, серые брюки и вишнёвые полусапожки.

Всех, кто видел Ольгу Стародубцеву, просят связаться с её сыном Дмитрием по телефону +79122496614 или с полицией по номеру 8 (3435) 97-64-02.