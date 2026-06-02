Выпуск тревел-шоу «Кто куда» из Нижнего Тагила вышел в эфир 

Выпуск тревел-шоу «Кто куда» (16+) из Нижнего Тагила вышел в эфир на канале «ТНТ».

Напомним, о том, что в Нижнем Тагиле прошли съёмки одного из выпусков тревел-шоу, стало известно в апреле этого года.

По правилам проекта, ведущие на один день отправляются в разные точки России и выполняют подготовленные друг для друга задания-квесты. Тот, кто пройдёт испытания быстрее, получает право переночевать в самом роскошном отеле. Проигравший проведёт ночь в обычном, дешёвом хостеле. Знакомиться с Нижним Тагилом и его достопримечательностями отправился Лео Канделаки, а его соведущая Анжелика Стубайло — в Астрахань.

Во время путешествия по городу Лео посетил Лисью гору, эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод», набережную «Тагильская Лагуна», парк имени Бондина, Историко-технический музей «Дом Черепановых», Театральную площадь и мастерскую тагильского подноса.

Анжелика предложила Лео пройти несколько испытаний: подняться на самую высокую точку города — Лисью гору, и громко прокричать знаменитую фразу «Тагил рулит!» с громкостью не менее 110 децибел, провести экскурсию о первом русском паровозе и расписать собственный тагильский поднос.

«Нижний Тагил, как это было огненно. Снимали «Кто куда»: много бегали, шутили, придумывали на ходу и вкусно ели. Собрали немного кадров со съёмок! Сами уже уехали дальше снимать новые города. Спасибо за тёплый приём, Нижний Тагил. Ты реально рулишь», — говорится в посте продакшн-компании в социальных сетях.