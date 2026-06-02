В Нижнем Тагиле мужчина инсценировал ограбление, чтобы жена не отругала его за проигрыш на ставках

Дзержинский районный суд вынес приговор по делу о заведомо ложном доносе о преступлении, сопряжённом с созданием искусственных доказательств обвинения.

Как сообщили в пресс-службе суда, осенью 2024 года мужчина, проиграв 18 тысяч рублей в азартные игры и опасаясь объяснений с женой, решил инсценировать ограбление. Он спрятал свои вещи в парке и сообщил в полицию о якобы произошедшем грабеже. Заявителя предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но он подтвердил свои слова и подробно описал вымышленное преступление. Мужчина также участвовал в осмотре места происшествия и указывал полицейским место «грабежа». В итоге сыщики выяснили, что описанных событий не было. Записи с камер видеонаблюдения и собранные материалы опровергли показания «потерпевшего».

В итоге мужчина признал вину, объяснив свои действия желанием скрыть от семьи проигрыш. Суд приговорил его по ч. 3 ст. 306 УК РФ к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.