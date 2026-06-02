Пропавшая пациентка Демидовской больницы в Нижнем Тагиле найдена живой

В Нижнем Тагиле найдена живой пропавшая Ольга Стародубцева. Поисковые мероприятия с участием родственников, полиции и волонтеров продолжались почти сутки.

Напомним, женщина пропала 31 мая. Её привезли на скорой в Демидовскую больницу. Врачи провели обследование и отправили на рентген. После этого пациентку больше никто не видел.

Как сообщает ИА «Все новости», Ольгу Васильевну нашли днём 1 июня на Старой Гальянке, рядом с домом, где она раньше жила. Женщина не помнит, где провела ночь. Сейчас её жизни и здоровью ничто не угрожает.