«Меня с годовалой дочерью выгнали с выпускного сына». В детском саду Нижнего Тагила разгорелся конфликт между родителями и сотрудниками

В Нижнем Тагиле на прошлой неделе прошли последние звонки в школах и выпускные в детских садах. Казалось бы, что может омрачить такой праздник. Однако, в редакцию АН «Между строк» обратилась семья воспитанников детского сада № 168 «Радость», который находится на Тагилстрое, и рассказала о конфликте, произошедшем во время выпускного. По словам тагильчанки, инциденту предшествовали длительные разногласия между частью родителей и сотрудниками учреждения. Женщина утверждает, что родители, отказывавшиеся участвовать в денежных сборах на подарки и другие нужды группы, сталкивались с негативным отношением со стороны отдельных работников детского сада.

По словам обратившейся в редакцию Елены, двое её сыновей, которым на момент поступления в сад 2 года и 5 лет, начали посещать учреждение в конце 2023 года. До этого семья проживала в другом районе, и дети ходили в другой детский сад. В старшей группе ребёнка Елены были шестеро детей сотрудников детского сада. Родители, связанные с учреждением, активно выступали за сбор денег на подарки воспитателям и различные покупки для группы, включая этажерки для обуви и контейнеры для игрушек. По её словам, аналогичная практика существовала и в других группах.

Молодая мама считает, что к родителям, которые участвовали в сборах, отношение было более благосклонным, чем к тем, кто отказывался сдавать деньги. Кроме того, по её словам, некоторые родители заявляли, что дети семей, не участвующих в сборах на канцелярию, фактически занимаются за чужой счёт. Чтобы прояснить ситуацию, в конце сентября 2025 года женщина обратилась к директору объединения детских садов «Радость», депутату Нижнетагильской городской думы Елене Городиловой, которая обещала разобраться в ситуации.

29 мая родителей попросили прийти к 9:30, хотя начало выпускного было запланировано на 10:00. Семья заняла места ближе к выходу, чтобы при необходимости можно было ненадолго выйти из зала с младшей дочерью, которой чуть больше года. Незадолго до начала выпускного девочка устала сидеть на месте, поэтому Елена вышла с ней в коридор. Когда дети начали готовиться к выступлению, женщина вернулась в зал с ребёнком на руках. В этот момент музыкальный работник, по словам женщины, потребовала, чтобы она с дочерью покинули помещение, заявив, что они будут мешать проведению праздника.

«29 мая меня с годовалой дочерью выгнали с выпускного сына, который даже не успел начаться, по причине того, что моя дочь якобы мешала музыкальному работнику. Она настоятельно потребовала, чтобы мы ушли. Чем именно мы мешали, мне и мужу непонятно, поскольку малышка не кричала и не плакала. Я просто стояла возле своего места с ней на руках, так как сидеть 30 минут она попросту устала. Пока я забирала детей, сотрудники детсада мне обещали, что музработника накажут, просили не уходить. После этого инцидента я больше не собираюсь водить детей в этот садик. Впоследствии музыкальный работник начала оправдываться перед заместителем директора, к которой мы сразу поехали после инцидента. Она говорила, что, якобы, попросила нас пересесть, а не уйти. Однако, учитывая, что все места были заняты, видимо, пересесть просила в коридор. В свою очередь, заместитель директора порекомендовала музыкальному работнику дать письменное пояснение по поводу инцидента», — говорит Елена.

Она рассказала и о других проблемах, с которыми столкнулась за время посещения её детьми этого детского сада.

«В ясельной группе тараканы были хозяевами. Не раз приносили их домой вместе с одеждой в пакетах. Когда я обратилась к заведующей с вопросом о мерах по борьбе с насекомыми, мне ответили, что у них их нет. Однако фото говорят об обратном. Тогда заместитель директора пообещала разобраться в ситуации», — рассказывает Елена.

Тагильчанка планирует обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и управление образования администрации города.

В Муниципальном центре управления Нижнего Тагила сообщили, что по данному сигналу организована проверка. В детском саду АН «Между строк» также подтвердили, что проводится расследование.



