«Ты реально рулишь!». В Нижнем Тагиле прошли съёмки тревел-шоу «Кто куда» (16+) телеканала ТНТ

В Нижнем Тагиле прошли съёмки одного из выпусков тревел-шоу «Кто куда», премьера которого состоялась 9 августа прошлого года на телеканале «ТНТ».

По правилам шоу ведущие отправляются в разные города нашей необъятной Родины и выполняют задания-квесты, заранее подготовленные друг для друга. Тот, кто пройдёт три испытания быстрее, получит возможность переночевать в самом роскошном отеле, а проигравший проведёт ночь в самом дешёвом хостеле.

О посещении города командой проекта в социальных сетях рассказала компания GEN Production, занимающаяся съёмками телевизионного шоу. В рамках проекта ведущий Лео Канделаки на один день приехал в Нижний Тагил, и с помощью специально подготовленных для него соведущей Анжеликой Стубайло заданий познакомилсяс городом и его колоритом.

«Нижний Тагил, как это было огненно. Снимали «Кто куда»: много бегали, шутили, придумывали на ходу и вкусно ели. Собрали немного кадров со съёмок! Сами уже уехали дальше снимать новые города. Спасибо за тёплый приём, Нижний Тагил. Ты реально рулишь», — следует из поста продакшн-компании в социальных сетях.

Часть съёмок прошла на территории старейшего предприятия Нижнего Тагила, а ныне эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод», о чём был опубликован пост в социальных сетях музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

«У нас прошли съёмки нового сезона тревел-шоу “Кто куда” телеканала ТНТ. Команда профессионалов, с которыми работать — одно удовольствие! С нетерпением ждём выхода шоу», — сообщили в музее.