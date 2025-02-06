Гендиректора компании «Уралстроймонтаж» оштрафовали на 16,7 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по реконструкции дорог в Нижнем Тагиле

Гендиректора компании «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко оштрафовали на 16,7 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по реконструкции дорог на улице Октябрьской революции и Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила возбудила в отношении директора ООО “Уралстроймонтаж” дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на сумму 16,7 млн рублей. Контракт расторгнут. Завершение работ новым подрядчиком МУП “Тагилдорстрой” взято надзорным ведомством на контроль», — пояснили в ведомстве.

По информации источника АН «Между строк», «Уралстроймонтаж» намерен обжаловать штраф. Сам Алексей Голященко оказался недоступен для комментария.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. А 10 апреля 2024 года администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой».