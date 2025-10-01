Бастрыкин потребовал пересмотреть «мягкий» приговор школьнику из Нижних Серёг, который ударил ногой одноклассницу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта по уголовному делу о нападении на несовершеннолетнюю в Нижних Сергах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2024 года в местной школе № 2. Во время перемены на тот момент 14-летний школьник с разбега в прыжке ударил ногой в грудь одноклассницу. Происшествие попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

Однако подросток отделался условным сроком в один год и восемь месяцев с испытательным сроком в два года.

Отмечается, что родители осуждённого не хотят переводить его в другую школу и он снова продолжит обучение с пострадавшей.

«Следственным управлением СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос обжалования приговора ввиду его мягкости», — отметили в ведомстве.

Глава СКР поручил исполняющему обязанности главы регионального Следственного управления Анатолию Надбитову предоставить полную информацию о собранных по делу доказательствах.