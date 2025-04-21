В Нижних Сергах будут судить 14-летнего парня, избившего одноклассницу в школе

В Нижних Сергах завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, который осенью 2024 года избил одноклассницу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, школьник предстанет перед судом.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2024 года в местной школе № 2. Во время перемены подсудимый с разбега в прыжке ногой ударил в грудь одноклассницу. Происшествие попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

По версии следствия, сначала обвиняемый нанёс девушке множество ударов руками по голове и телу. Его прыжок и удар ногой — лишь часть произошедшего, которая попала на видео. В результате нападения 14-летняя школьница получила травмы средней степени тяжести.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что школьник дважды вымогал деньги у 10-летнего учащегося. Однако оба раза ребёнок категорически отказывался отдавать деньги. Тем не менее, эти факты также были доказаны и квалифицированы следствием СК России в виде двух дополнительно вменённых подростку эпизодов.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. “в”, “д” ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабёж)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подросток находится под домашним арестом. Дважды в месяц сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних проверяют его по месту жительства как состоящего на профилактическом учёте.

«В отношении его матери уже во второй раз представители МВД возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка) и ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации). Кроме того, у законной представительницы обвиняемого полиция аннулировала вид на жительство. После вступления в законную силу данного решения гражданка обязана будет покинуть пределы нашей страны. О решении судебной инстанции по этой нашумевшей криминальной истории проинформируем общественность дополнительно», — сообщил начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Точная причина, по которой подросток решил избить одноклассницу, неизвестна. Ранее выдвигались две версии: по одной, прыжок и удар ногой были сделаны ради эффектного видео для публикации в соцсетях; по другой — школьник решился на агрессию из-за оскорблений со стороны девушки.