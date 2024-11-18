В Нижних Сергах на школьника завели уголовное дело после того, как он ударил одноклассницу с ноги

Накануне, 17 ноября, Нижнесергинский районный суд отправил на два месяца под домашний арест 14-летнего учащегося местной школы № 2. Подростку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Инцидент произошёл 11 ноября на перемене. На видеозаписи видно, как парень с разбега в прыжке бьёт в грудь одноклассницу. По одной из версий, между подростками был конфликт, который продолжался долгое время.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, кроме «хулиганки», силовики возбудили ещё одно уголовное дело — о халатности со стороны руководства школы (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Родители учеников пришли в школу, чтобы получить ответы от директора учебного заведения, но она не открыла дверь кабинета. В разборки пришлось вмешаться полиции.