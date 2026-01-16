В Нижнем Тагиле и Кушве силовики ликвидировали нелегальные майнинговые фермы

В Нижнем Тагиле и Кушве сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в причинении имущественного ущерба российской энергетической компании. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники незаконно подключили к объектам электроснабжения устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты. Ущерб превысил 16 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования. Трое подозреваемых в организации противоправной деятельности задержаны.

«Следователями МУ МВД России “Нижнетагильское” и МО МВД России “Кушвинский” возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, а равно в крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», — сообщила Ирина Волк.