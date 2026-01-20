Под Нижним Тагилом задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве женщины

В посёлке Горноуральский под Нижним Тагилом задержали 15-летнего Артёма Г., подозреваемого в убийстве 47-летней местной жительницы Натальи. Ранее о розыске несовершеннолетнего сообщалось в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По информации сообщества, 6 января этого года женщина возвращалась домой из магазина. В подъезде своего дома она столкнулась с подростком, вооружённым кухонным ножом, которым он нанёс ей ранение в живот. Несмотря на тяжёлое состояние, пострадавшая сумела добраться до своей квартиры, откуда родственники вызвали скорую помощь. Наталью госпитализировали в ГБ № 4 Нижнего Тагила, где её прооперировали, но, несмотря на это, через 5 дней она скончалась.

Местные жители характеризуют погибшую как спокойного, неконфликтного и отзывчивого человека, заботливую мать и бабушку. Родственники и знакомые сообщали, что причин для конфликта между ней и подростком не было.

После произошедшего в отношении Артёма Г. судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного браслета. Однако 14 января подросток самовольно покинул место проживания, сняв средство контроля, после чего был объявлен в розыск. По словам местных жителей, его видели на территории посёлка Горноуральский, в селе Лая и в Нижнем Тагиле, а также поступала информация, что он выходил на связь с другими подростками. Местные жители утверждают, что молодой человек высказывал угрозы и заявлял о намерении совершить новое преступление.

Несколько дней назад в редакцию АН «Между строк» обратилась знакомая семьи Елена (имя изменено. — Прим. ред.). Она рассказала, что ранее Артём ей заявил, что признание в убийстве было сделано под давлением третьих лиц. По его словам, его якобы вывозили в лес неизвестные, которые угрожали ему, требовали 200 тысяч рублей и забрали личные вещи. Затем, как утверждает подросток, его якобы вновь перехватили у подъезда и, угрожая расправой над отцом, вынудили взять вину за убийство Натальи на себя.

Сама Елена, пообщавшись с сестрой мальчика, рассказала, что та не уверена в невиновности Артёма, несмотря на его рассказ.

Накануне, 19 января, оперативно-розыскная группа задержала Артёма в одной из квартир в посёлке Горноуральский, куда он приехал отметить день рождения знакомого. Подростка доставили в следственные органы.

Расследование дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), возбуждённого следственными органами СК России по Свердловской области, на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.