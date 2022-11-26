Нижний Тагил на снимках родоначальника цветной фотографии в России Прокудина-Горского и тайна утраченной части «уральской серии» великого мастера

В свидетельствах служащих правления Нижнетагильских заводов встречаются упоминания о «приезжем фотографе», который снимал заводы и посёлок по распоряжению самого государя императора Николая II осенью 1909 года. Имя и чин этого человека хорошо известны историкам — титулярный советник Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Известны и его фотоснимки, сделанные в Нижнем Тагиле. И всё же более внимательное изучение биографии пионера русской цветной фотографии открыло новые факты, связанные с его пребыванием на Урале.



Сергей Михайлович Прокудин-Горский (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1910–1912 гг. / общ. достояние)



О первых двадцати годах жизни Прокудина-Горского известно не очень много. Его отец Михаил Николаевич, отслужив на Кавказе в Тифлисском гренадерском полку, в 1862 году вышел в отставку, женился и поселился в родовом имении Фуникова Гора. Там же 18 (по новому стилю — 30) августа 1863 года и родился талантливый учёный, изобретатель, популяризатор фотографии, педагог Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Начальное образование мальчик получил дома, затем родители определили его в знаменитый Александровский лицей в Санкт-Петербурге, но окончить его будущему фотографу было не суждено: через три года по настоянию отца он оставляет лицей. Сведения о его дальнейшем образовании весьма отрывочны. Известно, что с октября 1886-го по ноябрь 1888 года Прокудин-Горский слушал лекции по естественному разделу на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, где одним из его преподавателей был Дмитрий Иванович Менделеев. Именно Менделеев пробудил у молодого Прокудина-Горского интерес к химии. Любопытно, что в эти годы одной из проблем, которой занимался гениальный русский химик, был ортохроматизм — учение о правильной передаче цвета в чёрно-белой фотографии. Эта тема имела прямое отношение к развитию метода цветной съёмки путём цветоделения, который Прокудин-Горский станет использовать в следующем столетии.

В 1888 году Сергей Михайлович оставляет университет и становится слушателем Императорской военно-медицинской академии, где он проучился два года. Покинув весной 1890 года академию, будущий фотограф поступает на службу в «Демидовский дом призрения трудящихся» — частное учреждение для девочек из бедных семей, основанное в 1830 году Анатолием Демидовым и находившееся под патронатом императрицы Марии Фёдоровны. Чем именно занимался в этом социально-учебном заведении Прокудин-Горский, точно неизвестно, но можно сказать, как он вообще туда попал. Если открыть издание «Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1888 г.», то выяснится, что отец будущего изобретателя цветной фотографии — Михаил Николаевич Прокудин-Горский — значится среди почётных членов «Демидовского дома призрения». В том же 1890 году Сергей Михайлович женится на Анне Александровне Лавровой — дочери генерал-майора артиллерии, известного металловеда, активного члена Императорского русского технического общества, директора «Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов» Александра Степановича Лаврова. По протекции тестя Сергей Прокудин-Горский входит в состав правления товарищества, переезжает в Гатчину и становится куратором бронзолитейного завода, принадлежащего Лавровым.



С. М. Прокудин-Горский с женой Анной Александровной (фото неизв. автора, 1890 г. / общ. достояние)



Влияние тестя в то время определяло круг научных интересов Прокудина-Горского — химия и металловедение. Он становится членом 1-го химико-технологического отдела Императорского русского технического общества, а в 1896 году делает свой первый доклад «О современном состоянии литейного дела в России». В то же время его внимание всё более начинает привлекать фотография. В 1898-м он становится членом фотографического отдела Императорского русского технического общества, выступает на заседании отдела с сообщением «О фотографировании падающих звёзд (звёздных дождей)» и публикует свои первые работы по техническим аспектам фотографии: «О печатании с негативов» и «О фотографировании ручными фотоаппаратами». В 1903 году германские фирмы «Гёрц» и «Бермполь» изготавливают по его заказу оборудование для цветной съёмки и проекции полученных цветных изображений. В это время Сергей Михайлович уже активно занимается популяризацией фотографии, ставит эксперименты по цветной съёмке. В 1908 году его фотографическими опытами заинтересовались при дворе: сначала один из великих князей, затем императрица и, наконец, сам император.

Очарованный показанными цветными снимками, Николай II предоставляет Прокудину-Горскому необходимые средства и даёт разрешение снимать в любых местах, чтобы тот мог «запечатлеть в натуральных красках» все основные достопримечательности Российской империи от Балтийского моря до Тихого океана. Всего было запланировано сделать 10 тысяч снимков за 10 лет. Ободрённый поддержкой царя, Сергей Михайлович отправляется в первую экспедицию своего нового проекта — по Мариинскому водному пути. А осенью 1909 года он едет на Урал.



Сергей Михайлович Прокудин-Горский (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1910–1912 гг. / общ. достояние)



Тем, кто интересуется историей родного края, известны фотографии Сергея Прокудина-Горского, сделанные в нашем городе. Но у многих возникает вопрос: почему пионер отечественной цветной фотографии снимал Тагил в чёрно-белом режиме? Всё дело в том, что имеющиеся в публичном доступе фотоизображения Нижнего Тагила являются контрольными отпечатками, сделанными для каталога коллекции. Сами же цветные снимки были утрачены.

Медеплавильная печь на Выйском заводе (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Входные ворота на Выйском медеплавильном заводе (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Обжиг штейна в кучах на Выйском заводе (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Чугунный столб на вершине горы Высокой (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) На демидовском руднике (до взрыва) (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Разрез горы Высокой (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние)

Как мы можем видеть, мастер старался создать полную картину Нижнетагильского посёлка: он снимал промышленные предприятия, достопримечательности, природу. Никаких портретов или снимков, которые можно было использовать в рекламных целях. Эта тенденция прослеживается и на фотографиях других мест. Скорее всего, таковым было указание Николая II. Говорят, император всерьёз задумывался о развитии туризма в России, поэтому в период его правления появляется огромное количество видовых фотоальбомов с пояснительными подписями на нескольких европейских языках.

Демидовский медный рудник (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Памятник Н. Н. Демидову на Тагильском заводе (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Памятник императору Александру II (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Памятник А. Карамзину (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Вид с Лисьей горы на предместье Тагильского завода (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) Река Тагил (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние) На реке Тагил. Стирка белья (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние)

Какое-то время считалось, что это все фотографии, сделанные знаменитым фотографом в Нижнем Тагиле. Что, в общем-то, представляется странным: всё-таки Нижнетагильские заводы Демидовых в те времена были достаточно известными предприятиями, а заводской посёлок, включавший в себя три волости, являлся весьма крупным, и фотографий могло быть значительно больше.

Исследователи жизни и творчества С. М. Прокудина-Горского полагают, что коллекция негативов и фотографий, которую в 1948 году наследники Сергея Михайловича продали в США, является лишь частью всей коллекции, в лучшем случае — половиной. Остальное, как считают они, следует искать в архивах Петербурга и Ленинградской области, а также в частных коллекциях.

Кстати, некоторые фотографии, сделанные Прокудиным-Горским в Нижнем Тагиле, находятся в других разделах коллекции. Например, карточка, названная автором «Группа детей», находилась в альбоме с видами Урала без географической привязки. Изображение было идентифицировано уже в 2013 году: оказалось, снимок сделан на Лисьей горе.



Группа детей (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние)



Или снимок, подписанный Прокудиным-Горским «Сторожевые собаки. Ограда с погребом для хранения динамита и сторожка при ней. Демидовский железный рудник, г. Высокая (Магнит)», обнаруженный в неразобранной части фотоархива.



Фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние



Это единственная известная цветная фотография тагильского цикла Прокудина-Горского. Где находятся другие цветные фотографии, сделанные в Нижнетагильском заводском посёлке, до сих пор неизвестно.

С именем Прокудина-Горского связана ещё одна загадка. Когда «господин приезжий фотограф» прибыл на Нижнетагильский завод, ему были предложены сопровождающие из числа служащих правления заводов. Это обычная практика: приезжих и гостей завода всегда сопровождали местные приказчики. Но Сергей Михайлович от помощи отказался, заявив, что «места эти ему знакомы» и он знает, что и откуда снимать, и в поездку с собой взял только одного служащего для разных поручений. Выходит, мастер бывал у нас ранее?

Оказалось, бывал. До того как отправиться по стране с «фотографической миссией», Прокудину-Горскому часто приходилось ездить по делам «Товарищества Гатчинских заводов», в том числе доводилось бывать и на Выйском медеплавильном заводе, где бронзолитейный завод Лаврова закупал медные штыки.

Об одной из таких поездок летом 1907 года Сергей Михайлович писал в журнале «Фотограф-любитель». Из его заметки известно, что в 1907 году Прокудин-Горский побывал на Выйском заводе, где делал цветные снимки плавки медных руд для доклада профессора Байкова «Плавка медных руд в шахтных печах», изданного отдельной книжкой в 1908 году.



Штейн Выйского завода (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1907 г. / общ. достояние)



Дальнейшая судьба С. М. Прокудина-Горского в общих чертах широко известна. После Октябрьской революции он стал профессором института фото и кино, который учредил первый нарком просвещения Луначарский. Коллекция цветных фотографий Сергея Михайловича демонстрировалась в Советской России до марта 1918 года, но затем Прокудин-Горский покинул страну, увезя с собой почти все фотопластины. Пионер российской цветной фотографии сначала устроился в Норвегии, затем перебрался в Англию, где получил патент на свой «фотоаппарат для цветной кинематографии», а в 1922 году переехал в Ниццу. Скончался С. М. Прокудин-Горский в Париже и был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В 1948 году дети продали имеющуюся в их распоряжении часть фотоколлекции отца Библиотеке Конгресса США, которая в 2001 году сделала наследие Сергея Михайловича общим достоянием. В настоящее время неизвестно местонахождение более 1600 цветных негативов С. М. Прокудина-Горского. Большую часть из известных мы знаем благодаря дошедшим до нас чёрно-белым отпечаткам в контрольных альбомах, цветным репродукциям и открыткам. Поиск утраченной части коллекции продолжается. Возможно, среди них найдутся и другие фотографии Нижнего Тагила.



Сергей Михайлович Прокудин-Горский (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1915–1917 гг. / общ. достояние)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

Автор выражает благодарность международному научному проекту «Наследие С. М. Прокудина-Горского» и его руководителю В. В. Дрючину за предоставленную информацию