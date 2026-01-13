Новый молодёжный театр Нижнего Тагила представит спектакль на XXIII Фестивале театров малых городов России

Постановка Нижнетагильского нового молодёжного театра вошла в конкурсную программу XXIII Фестиваля театров малых городов России, который в 2026 году пройдёт в Московской области. Фестиваль организован Государственным театром наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».

Как сообщает информационный портал Свердловской области, нижнетагильский Новый молодёжный театр представит спектакль «Обломов» (12+) по роману Ивана Гончарова в номинации «Большая форма». Инсценировку подготовил Артём Казюханов, режиссёром постановки стал Дмитрий Мульков. Спектакль предлагает зрителям погружение во внутренний мир главного героя через воспоминания и размышления, раскрывая тему времени, утраченных возможностей и поиска смысла жизни.

«Спектакль “Обломов” Мити Мулькова — интересная интерпретация классики. Здесь можно не только увидеть знакомую историю, а проникнуть в мысли и чувства Обломова, проходя через лабиринт его воспоминаний и постепенно приближаясь к концу жизни. Нам кажется важным, что режиссёр показывает необычный взгляд на судьбу Обломова, поднимающий вечные вопросы о смысле жизни и самоопределении», — рассказала директор Нового молодёжного театра Нижнего Тагила Наталия Мозжакова.

Для тагильского театра это уже второе участие в фестивале подряд. В 2025 году спектакль «Дальше танцуйте сами» (12+) был отмечен специальным призом Ассоциации театральных критиков «За монолог поколения».

В этом году участниками фестиваля станут 16 театральных коллективов из девяти регионов. Помимо Нижнетагильского нового молодёжного театра, Свердловскую область представит Новоуральский театр музыки, драмы и комедии.

Фестиваль театров малых городов России проводится с 2010 года и объединяет театры, расположенные вне региональных центров. Победители конкурсной программы получают возможность показать свои спектакли на сцене Театра наций в Москве.

В разные годы лауреатами фестиваля становились и другие театры Свердловской области. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья».