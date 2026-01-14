В Свердловской области мужчину осудили за оскорбление полицейского в интернете

В Сысерти районный суд вынес приговор 31-летнему Роману А. из посёлка Большой Исток. Как сообщил СМИ начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подсудимый в 2025 году разместил в Сети материалы, содержащие оскорбления в отношении сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности.

«Он, вероятно, решил, что демократия позволяет ему безнаказанно поливать грязью людей в погонах. Но демократия, как известно, это не анархия, так что пришлось держать ответ. Фигурант и ранее нарушал законодательство. Имеет судимость за незаконный оборот наркотических средств, в настоящий момент официально не трудоустроен, занимается подработкой», — отметил представитель областного полицейского главка.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

«Подсудимый в ходе судебного заседания вину признал, раскаялся и принёс экс-инспектору ГАИ за свои словесные пакости официальные извинения», — отметил полковник Горелых.

Приговором суда Роману А. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

По словам полковника Горелых, за оскорбление силовиков только в 2025 году заведено 106 уголовных дел. Ещё 190 дел возбуждено по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении стражей правопорядка.