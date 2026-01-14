В Нижнем Тагиле на вокзале вахтовик с пакетом марихуаны пытался сесть в поезд, засветился при досмотре, убежал, выбросил наркотик, вернулся и был задержан полицейскими

В подразделении дознания Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, 23 декабря 2025 года в дежурную часть транспортной полиции Нижнего Тагила поступило сообщение от работника транспортной безопасности о том, что у одного из пассажиров при проведении наружного осмотра в кармане куртки обнаружен пакет, предположительно, с растительным наркотиком. После того как представитель охранного предприятия поинтересовался, что находится внутри пакета, мужчина выбежал с территории вокзала, но затем вернулся обратно.

«Сотрудники полиции вышли к пункту досмотра и задержали подозрительного гражданина. Со слов задержанного, пакет с веществом зелёного цвета он выбросил недалеко от вокзального комплекса. Правоохранители провели осмотр указанного участка местности и изъяли выброшенный свёрток, который направили на криминалистическое исследование. Согласно заключению эксперта, в пакете находился растительный наркотик “марихуана”, общей массой 23,61 грамма. Со слов подозреваемого, запрещённое вещество он заказал в интернете в начале ноября во время рабочей вахты в Нижневартовске, затем вернулся в родной город. 23 декабря он прибыл на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила, чтобы уехать на вахту в Сургут. Пакет с наркотическим средством мужчина решил взять с собой в поездку. При прохождении досмотровых мероприятий работники транспортной безопасности обнаружили пакет, и тагильчанин, испугавшись ответственности, решил выбросить наркотик», — говорится в сообщении.

В подразделении дознания ЛО МВД России на станции Нижний Тагил в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.