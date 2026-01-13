Общество

Прокуратура помогла пенсионерке из пригорода Нижнего Тагила защитить имущественные права

13.01.2026 11:07
Прокуратура Пригородного района Свердловской области провела проверку по жалобе пожилой женщины, утверждавшей, что её имущественные права нарушены.

Выяснилось, что заявительнице 1946 года рождения принадлежит половина доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом по улице Карла Маркса в селе Николо-Павловское муниципального округа Горноуральский. Вторая половина доли принадлежала её умершему брату.

В ходе проверки было установлено, что пенсионерка является наследницей второй очереди, будучи неполнородной сестрой умершего брата. Наследники первой очереди не предпринимали действий по принятию наследства, не проживали в спорном доме и не имели регистрации в регионе.

Проверка также показала, что пенсионерка уже более десяти лет проживает в указанном доме самостоятельно, оплачивает жилищно-коммунальные услуги и осуществляет содержание дома.

В связи с этим прокуратура обратилась в Пригородный районный суд с исковым заявлением в соответствии со статьёй 45 Гражданского процессуального кодекса РФ к наследникам первой очереди о признании факта принятия наследства пенсионеркой и установлении её права собственности на половину земельного участка и жилого дома.

Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Фото: 
пресс-служба прокуратуры Свердловской области
