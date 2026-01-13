Прокуратура помогла пенсионерке из пригорода Нижнего Тагила защитить имущественные права

Прокуратура Пригородного района Свердловской области провела проверку по жалобе пожилой женщины, утверждавшей, что её имущественные права нарушены.

Выяснилось, что заявительнице 1946 года рождения принадлежит половина доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом по улице Карла Маркса в селе Николо-Павловское муниципального округа Горноуральский. Вторая половина доли принадлежала её умершему брату.

В ходе проверки было установлено, что пенсионерка является наследницей второй очереди, будучи неполнородной сестрой умершего брата. Наследники первой очереди не предпринимали действий по принятию наследства, не проживали в спорном доме и не имели регистрации в регионе.

Проверка также показала, что пенсионерка уже более десяти лет проживает в указанном доме самостоятельно, оплачивает жилищно-коммунальные услуги и осуществляет содержание дома.

В связи с этим прокуратура обратилась в Пригородный районный суд с исковым заявлением в соответствии со статьёй 45 Гражданского процессуального кодекса РФ к наследникам первой очереди о признании факта принятия наследства пенсионеркой и установлении её права собственности на половину земельного участка и жилого дома.

Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.