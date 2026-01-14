В Крыму ищут тагильчанина, пропавшего 30 лет назад

Родственники тагильчанина, пропавшего 30 лет назад в Крыму, не отчаиваются и продолжают поиски, сообщает «Комсомольская правда – Крым».

В августе 1996 года 50-летний Владимир Двойников на поезде возвращался из отпуска с семьёй с побережья Чёрного моря. На станции Джанкой он вышел купить персиков, яблок и гостинцев домой, которыми тогда торговали на перроне крымского города. С собой у мужчины была только барсетка с деньгами и документами.

Когда время стоянки истекло и поезд тронулся, взволнованные отсутствием Владимира родственники бросились к проводнику, который сообщил, что может лишь сообщить на станцию об отставшем пассажире. Однако в вагон тагильчанин больше не вернулся.

«Может, ему плохо стало — он был не совсем здоров, все-таки инсульт перенёс. Но даже если он попал в больницу и не мог назвать своё имя, у него же был при себе паспорт», — рассказала журналистам племянница мужчины.

Близкие не теряют надежду найти Владимира Двойникова, размещают ориентировки в социальных сетях и приняли решение обратиться в национальную службу взаимного поиска «Жди меня». Они даже обратились к экстрасенсам, которые высказали противоречивые мнения: одни из них уверены, что мужчина жив, другие — что давно похоронен как неизвестный.