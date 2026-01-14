Аэропорт «Домодедово» выставили на продажу на «Авито» за 132,2 млрд рублей, следует из данных торговой площадки
«Рeализaция пocрeдством аукционa на элeктронной площaдкe “PTС-тeндep” дoли 100% уcтавного капитала общеcтва с oграничeннoй oтвeтcтвeннocтью “Дoмодедoвo Aвиэйшн Ceкьюpити”», — сказано в карточке лота.
Торги запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 млрд рублей шаг аукциона составит 1,32 млрд рублей — 1% от цены.
Аэропорт «Домодедово» перешёл в собственность государства по решению суда летом 2025 года. Иск подавала Генпрокуратура, которая утверждала, что бенефициары аэропорта — Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, — будучи резидентами других стран, распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу в нарушение российского законодательства.