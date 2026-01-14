Экономика

Аэропорт «Домодедово» продают на «Авито» за 132 млрд рублей

14.01.2026 16:42
Аэропорт «Домодедово» продают на «Авито» за 132 млрд рублей

Аэропорт «Домодедово» выставили на продажу на «Авито» за 132,2 млрд рублей, следует из данных торговой площадки

«Рeализaция пocрeдством аукционa на элeктронной площaдкe PTС-тeндep дoли 100% уcтавного капитала общеcтва с oграничeннoй oтвeтcтвeннocтью Дoмодедoвo Aвиэйшн Ceкьюpити”», — сказано в карточке лота.

Торги запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 млрд рублей шаг аукциона составит 1,32 млрд рублей  1% от цены.

Аэропорт «Домодедово» перешёл в собственность государства по решению суда летом 2025 года. Иск подавала Генпрокуратура, которая утверждала, что бенефициары аэропорта — Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, — будучи резидентами других стран, распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу в нарушение российского законодательства.

Фото: 
«Авито»
Copyright
Telegram mstrok.ru