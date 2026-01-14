Аэропорт «Домодедово» выставили на продажу на «Авито» за 132,2 млрд рублей, следует из данных торговой площадки

« Рeализaция пocрeдством аукционa на элeктронной площaдкe “ PTС-тeндep ” дoли 100% уcтавного капитала общеcтва с oграничeннoй oтвeтcтвeннocтью “ Дoмодедoвo Aвиэйшн Ceкьюpити ”», — сказано в карточке лота .

Торги запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 млрд рублей шаг аукциона составит 1,32 м лрд рублей — 1% от цены.