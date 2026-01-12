На ЕВРАЗ НТМК запустили огромный кран для перегрузки угля стоимостью 635 млн рублей

На ЕВРАЗ НТМК запустили новый грейферный угольный перегружатель стоимостью 635 млн рублей . В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Механизмы работают конечно же с учётом постоянных изменений, новых технологий, новых требований. И здесь у нас, в Нижнем Тагиле, на ЕВРАЗ НТМК то же самое. Оборудование должно постоянно обновляться ради экономических процессов, безопасности коллектива, ну и, самое главное, будущего комбината», — сказал Денис Паслер.

Грузоподъёмность нового перегружателя составляет 32 тонны. Он способен грузить 5 коксовозов в час. Основная задача крана — погрузка и выгрузка угля и кокса для обеспечения топливом доменных печей.

«Сегодня мы по сути запускаем объект из опытной эксплуатации в промышленн ое производство . Кран огромный, больше тысячи тонн металлоконструкций, высокопроизводительный, над ё жный, безопасный, очень важный для наших сотрудников. Стоит дорого — 635 миллионов рублей. Б удем на н ё м работать, грузить кокс, уголь и дальше смотреть в светлое будущее нашего комбината» , — сказал Денис Новоженов.

Открытием нового перегружателя завершилась насыщенная программа рабочего визита в Нижний Тагил губернатора Свердловской области Дениса Паслера.