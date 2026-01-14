Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, похитившего деньги с чужой банковской карты

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают мужчину в связи с расследованием уголовного дела по факту кражи денег с чужой банковской карты.

«Оперативники проверили имеющуюся информацию и установили, что незнакомец побывал в нескольких магазинах. Сотрудники полиции просмотрели записи видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый в хищении денежных средств», — говорится в сообщении.

Всех, кто узнаёт этого мужчину, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-64-02.