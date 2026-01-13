У президента УрФУ Виктора Кокшарова, первого проректора и главного бухгалтера вуза проходят обыски

Правоохранители проводят обыски в рабочих кабинетах президента Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агарков а и сотрудника вуза Михаила Жабреева, сообщает 66.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, их подозревают в махинациях с федеральной недвижимостью, которая относится к имущественному комплексу УрФУ, а также незаконном выводе денег. Михаил Жабреев не состоит в руководящем составе УрФУ, но в 2014 году в официальных документах он упоминался как заместитель проректора по экономике и стратегическому развитию.