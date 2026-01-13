В Нижнем Тагиле будут судить сиделку за кражу 7,5 млн рублей у инвалида, потерявшего сына на СВО

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счёта, в особо крупном размере). Как сообщает прокуратура Свердловской области, по версии следствия, ранее судимая безработная тагильчанка с октября 2024 года по февраль 2025 года похитила более 7,5 млн рублей с банковского счёта инвалида.

«Начиная с октября 2024 года, женщина на возмездной основе осуществляла уход за 54-летним знакомым, имеющим заболевание опорно-двигательного аппарата организма, позже получившим инвалидность, который не мог в полном объёме себя обслуживать и покидать квартиру для осуществления каких-либо покупок. Доверяя обвиняемой, потерпевший передавал ей свою банковскую карту для оплаты продуктов питания. Получив доступ к банковскому счёту потерпевшего и выяснив, что на нём имеются значительные денежные средств, поступившие потерпевшему от государства в связи с гибелью его сына весной 2024 года в зоне проведения специальной военной операции, женщина неоднократно совершала переводы денег с банковского счёта потерпевшего на свой. Кроме того, на деньги потерпевшего она приобрела себе предметы мебели, бытовую технику и ювелирные изделия, часть из которых была изъята в ходе предварительного расследования уголовного дела», — рассказали в прокуратуре.

Женщина вину не признала. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.