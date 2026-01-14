В Нижнем Тагиле в ДТП на Вые пострадал ребёнок

В понедельник, 12 января, в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Вогульской и Фрунзе произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 15:00 55-летняя женщина за рулём Nissan Terrano, двигаясь по улице Вогульской со стороны улицы Красноармейской, при повороте налево на улицу Фрунзе не уступила дорогу Lada Granta под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося со стороны улицы Космонавтов.

В результате ДТП ссадину правой руки получила семилетняя девочка — пассажирка Lada Granta. На месте аварии ребёнку была оказана разовая помощь медиками скорой помощи, после чего её отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что серьёзных травм удалось избежать благодаря тому, что девочка перевозилась с использованием бустера, соответствующего её весу и росту.

Оба водителя на момент аварии были трезвы. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.