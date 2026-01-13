«Эффект Долиной». Тагильчанка, продав две квартиры, теперь пытается оспорить сделки и вернуть недвижимость

В Нижнем Тагиле педагог, продав две квартиры, теперь пытается оспорить сделки и вернуть недвижимость. Как сообщает ТК «Телекон», семья военнослужащего на накопленные средства решила приобрести однокомнатную квартиру на улице Газетной для дочери-студентки. По словам риелтора покупателей, сделка выглядела полностью прозрачной: жильё было приобретено почти год назад за 1,8 млн рублей.

По словам покупателей, продавец — педагог с 30-летним стажем — вела себя адекватно и уверенно. Женщина пояснила, что квартира досталась ей по наследству от мужа, а причину продажи объяснила необходимостью дорогостоящей операции на тазобедренном суставе и помощью больному брату (что оказалось правдой). Никаких подозрений у риелторов, сопровождавших сделку с обеих сторон, поведение владелицы не вызвало.

«Я отдала деньги, она их пересчитала два раза. Она никуда не торопилась, не схватила их и не убежала. Адекватный человек. Мы ещё перед этим с ней разговаривали, она моего ребёнка спрашивала: “Куда ты собралась поступать?”. Если бы я что-то заподозрила, я бы не стала отдавать такую сумму», — рассказала покупательница журналисту.

Деньги продавцу были переданы, покупатели получили ключи, сменили замки и планировали приступить к ремонту. Однако спустя две недели, когда новые собственники пришли в МФЦ за документами, выяснилось, что продавец обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, утверждая, что её «обрабатывали» по телефону на протяжении полугода. Теперь женщина всё осознала и хочет вернуть недвижимость.

Как выяснили журналисты ТК «Телекон», эта семья оказалась не единственной, пострадавшей от действий продавца. Уже через двое суток после первой сделки тагильчанка продала ещё одну квартиру — ту, в которой проживала сама. Покупателями стала многодетная семья, которая теперь также вынуждена отстаивать свои права. В настоящий момент дело рассматривает Ленинский районный суд, а бывшая хозяйка квартир проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

В прокуратуре Дзержинского района сообщили, что счёт подобных историй идёт на единицы, но динамика нарастает: две подобные сделки удалось предотвратить на стадии оформления, но ещё по двум уже ведутся судебные разбирательства. Эксперты отмечают, что если ранее основными признаками мошеннических схем считались спешка и заниженная цена, то случай с тагильским педагогом показывает, что под угрозой могут оказаться и сделки по рыночной цене, даже при полном юридическом сопровождении.