Хозяйка квартиры в доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, добилась через суд страховой выплаты за повреждённое жильё

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в мае 2024 года жительница Нижнего Тагила заключила договор страхования имущества с организацией «СОГАЗ». Согласно полису, на сумму 700 тысяч рублей была застрахована внутренняя отделка, системы коммуникаций и оборудование квартиры, расположенной в доме № 81 на улице Сибирской и принадлежащей маме страхователя.

Напомним, 1 августа 2024 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Владелица квартиры обратилась в страховую компанию за страховым возмещением, но получила отказ. Для защиты своих прав она подала иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, потребовав взыскать с АО «СОГАЗ» 700 тысяч рублей страхового возмещения, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф.

«Страховая компания иск не признала. Представитель в суде настаивал, что не обязан выплачивать страховое возмещение, поскольку истец уже получила компенсацию от администрации города за изымаемую для муниципальных нужд квартиру. По мнению ответчика, выплаченная сумма учитывала поправку на уровень отделки, и повторная выплата привела бы к неосновательному обогащению истца. Однако суд установил, что при оценке квартиры поправочный коэффициент на уровень отделки был равен нулю, а итоговая стоимость квартиры рассчитывалась с учётом лишь одной поправки — на этажность. При этом застрахованы были именно внутренняя отделка и коммуникации. Администрация города выплачивала компенсацию не как причинитель вреда от взрыва (страхового случая), а в рамках поддержки пострадавших при изъятии жилья», — говорится в сообщении.

Для установления действительной стоимости утраченных улучшений истец представила заключение специалиста, согласно которому рыночная стоимость фактически произведенных в квартире неотделимых улучшений составила 363 722 рубля. Ответчик контррасчёт либо иное опровергающее заключение суду не предоставил.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила иск удовлетворил частично, взыскав с АО «СОГАЗ» страховое возмещение – 363 722 рубля, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 184 361 рубль штрафа, а также расходы на оценку и госпошлину.

Не согласившись с принятым решением, страховая компания подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, проверяя доводы ответчика, не нашла оснований для отмены решения. В суде указали, что заключение оценщика ответчиком не опровергнуто, а возмещение от муниципалитета не покрывало стоимость застрахованных объектов.

АО «СОГАЗ» должно выплатить истцу 558 279 рублей. Решение вступило в законную силу.