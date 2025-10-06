Уголовное дело о коррупции экс-министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и его заместителей передано в суд 

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова и его заместителей Игоря Чикризова и Андрея Кислицына.

Они обвиняются в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года на тот момент министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, а также заместитель министра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн рублей.

Из указанной суммы министр Николай Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов получил не менее 1 млн рублей, заместитель министра Андрей Кислицын — не менее 2,5 млн рублей.

Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.

«С целью выполнения взятых на себя договоренностей, действуя совместно и согласованно, указанные должностные лица обращались к нескольким главам муниципалитетов области в целях получения информации о сроках выполнения работ и возникающих затруднениях при реализации контрактов, заключенных с указанной организацией, давали указания подчинённым сотрудникам осуществлять контроль за своевременными согласованием и выдачей ресурсоснабжающими организациями данному юридическому лицу технической документации по проектам компании», — отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование в отношении главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения, и посредника прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи со способствованием раскрытию и расследованию преступления.