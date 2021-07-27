Демидовская дача: из Матильдова предместья через забвение к счастливому хэппи-энду

Иногда случается невероятное и «заброшки» в Нижнем Тагиле получают вторую, а то и третью жизнь. И на них хочется обратить особое внимание как на символ надежды — не все «заброшки» обречены на исчезновение. Одно из таких чудес произошло с Демидовской дачей — большой усадьбой, находящейся на берегу Тагильского пруда на улице Красногвардейской. Дмитрий Кужильный уже готов провести нас с вами по истории этого небольшого поместья — от очень романтичного начала через разруху и забвение к красивому хэппи-энду.



Фото А. Тимашева, 2021 г.



История появления усадьбы начинается в ноябре 1840 года, когда Анатолий Николаевич Демидов женился на племяннице Наполеона Бонапарта — Матильде. Вскоре после свадьбы Анатолий прислал на Нижнетагильский завод распоряжение: подыскать на берегу пруда живописное место, где можно было бы построить для него и его жены дом «для семейного отдыха и обретения душевного покоя».

Приказчики выполнили волю Анатолия и огородили участок с липовой рощей на берегу заводского пруда, неподалёку от заставы на Старозаводской дороге. Участок тагильчане прозвали Матильдовым предместьем в честь именитой супруги Анатолия Николаевича. Но спустя три года брак распался, Анатолий велел предать забвению имя Матильды, а зарезервированный участок отдал в пользование своему бывшему крепостному Фотию Ильичу Швецову, талантливому инженеру и механику, управляющему технической частью заводов Нижнетагильского округа.

И в 1844 году в предместье, некогда носившем имя племянницы Наполеона Бонапарта, начинается строительство добротного двухэтажного дома с мезонином и двух флигелей, которые в основном служили знаменитому тагильскому механику хранилищами для его коллекций руд и минералов. По свидетельствам современников, территория усадьбы утопала в цветах. В отапливаемых оранжереях Швецов выращивал диковинные для наших мест растения, овощи и фрукты. На территории усадьбы также были устроены прудок, в котором разводили рыбу, бассейн для купания, причал, приличных размеров парк с выложенными камнем дорожками и охотничий заказник. Строительство усадьбы, по разным сведениям, завершилось в 1847 или 1848 году.



Усадьба Ф. И. Швецова на карте Нижнетагильского посёлка, 1846 г.

1 – дом и парк в Матильдовом предместье; 2 – охотничий заказник

(общ. достояние)



Фотий Ильич Швецов прожил в этом доме недолго. В 1850 году он оставляет службу у Демидовых и едет в Сибирь, где по просьбе сибирского генерал-губернатора пытается вернуть к жизни Каменский казённый завод. В 1855-м Швецов скоропостижно умирает, а спустя год или два его недвижимость в Нижнем Тагиле отходит Демидовым в качестве возврата взятых в долг у завода денег.

Во второй половине XIX и начале ХХ века усадьба, прозванная в народе Демидовской дачей, выполняет функцию гостевого дома. В ней останавливаются и живут приглашённые на заводы специалисты, «высокие гости» или знаменитые путешественники, такие как известный французский путешественник, исследователь Сибири и Средней Азии Жозеф Наполеон Мартен и начальник корпуса горных инженеров герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский, директор тагильских заводов Анатолий Октавович Жонес-Спонвиль и великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев.



Тагильский пароход со штандартом герцога Н. М. Лейхтенбергского у причала Демидовской дачи (фото неизв. авт.)

(общ. достояние)



В 1917-м усадьба попала в поле зрения командования первого в городе красногвардейского отряда, созданного почти полностью из работников железнодорожного депо станции Нижний Тагил, и это предопределило судьбу Демидовской дачи на долгие годы. После Гражданской войны усадьбу с прилегающей территорией передали в ведение Нижнетагильского отделения железной дороги и в течение 70 с лишним лет она использовалась в самых разных качествах: как спортивная база, детский сад, городской пионерский лагерь, парк культуры и отдыха, снова спортивная база. В усадебном доме в разные годы размещались партком, профком, комитет комсомола, спортивное общество отделения дороги № 5.

Демидовская дача: детский сад (https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/154/923_0_2/154f0f66a8dfa06e792268c26be334f8.jpg) Демидовская дача: пионерский лагерь (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1920_001.jpg) Демидовская дача: парк Железнодорожников (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/100..jpg)

К началу 1990-х здание изрядно обветшало и находиться в нём стало небезопасно. Его передали под склад: сначала спортивного инвентаря, потом менее ценных вещей. Прошло десять лет и во время очередной реорганизации РЖД усадьба была признана непрофильным активом и передана на баланс города. Городские власти не представляли, что делать со старинной усадьбой, состояние которой с каждым годом становилось всё хуже и хуже.

Фото Б. Шилова из архива НТКК, 1970-е гг. Фото Б. Шилова из архива НТКК, 1970-е гг. Фото из личного архива И. Колесова

Здание Демидовской дачи выставили на аукцион по продаже муниципальной собственности, но все желающие отказывались от участия в торгах, едва увидев воочию его состояние. Памятником архитектуры оно никогда не было: Свердловское управление железной дороги всячески скрывало его историческое прошлое, но, скорее всего, просто не знало о нём. К 2008 году в мэрии Нижнего Тагила на усадьбу уже махнули рукой: вывезти капитальный ремонт, а тем более её реставрацию администрация города не могла, перевод же в разряд ОКН (объектов культурного наследия) требовал времени и поисков архивных документов — усадебный дом мог не дожить до своего нового статуса. В Нижнем Тагиле о Демидовской даче начали слагать легенды, в усадьбу зачастили любители «заброшек» со всей страны.

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В 2012 году к знаменитой «заброшке» на берегу заводского пруда неожиданно проявил интерес недавно избранный глава города С. К. Носов. Нового мэра не смутило отсутствие у усадьбы статуса ОКН. Вскоре горожан известили о том, что историческая усадьба «будет восстановлена согласно доступным чертежам и эскизам, найденным в запасниках городского музея». Действительно, в музее были обнаружены эскизы, выполненные заводским чертёжником Серапионом Шориным, которые были подготовлены к реконструкции дачи в конце XIX века.



Планируемый вид фасадов Демидовской дачи (чертёж конца XIX в.)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/108/1085bad1629d84630289ca3eef39376c.jpg)



В январе-феврале 2013-го глава города, научные сотрудники музея и руководители строительных организаций посетили усадьбу, в которой уже начиналась подготовка к реконструкции. Тогда же в городских СМИ стала появляться информация о том, что обновлённая усадьба будет передана для размещения экспозиций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и станет его филиалом.

Демидовская дача накануне начала реконструкции (фото из личного архива И. Колесова) Демидовская дача накануне начала реконструкции (фото из личного архива И. Колесова) Демидовская дача накануне начала реконструкции (фото из личного архива И. Колесова) Демидовская дача накануне начала реконструкции (фото из личного архива И. Колесова)

Разбор усадебного дома начался в марте 2013-го, снос — в апреле. А уже через два месяца на стройплощадку были приглашены представители городских средств массовой информации для ознакомления с ходом работ.



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http://историятагила.рф/history/images_history/2015_472.jpg



23 сентября 2013 года обновлённая усадьба была открыта для посетителей. Правда, парк вокруг усадебного дома приводили в порядок ещё года полтора. Но, так или иначе, судьба исторического объекта оказалась счастливой. В настоящее время на Демидовской даче размещены несколько интереснейших экспозиций, проводятся тематические культурно-познавательные мероприятия и городские праздники.

Демидовская дача (фото А. Тимашева, 2021 г.) Демидовская дача (фото А. Тимашева, 2021 г.) Демидовская дача (фото А. Тимашева, 2021 г.) Демидовская дача (фото А. Тимашева, 2021 г.)

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»