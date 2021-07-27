Общество

Демидовская дача: из Матильдова предместья через забвение к счастливому хэппи-энду

27.07.2021 12:55
Демидовская дача: из Матильдова предместья через забвение к счастливому хэппи-энду

Иногда случается невероятное и «заброшки» в Нижнем Тагиле получают вторую, а то и третью жизнь. И на них хочется обратить особое внимание как на символ надежды — не все «заброшки» обречены на исчезновение. Одно из таких чудес произошло с Демидовской дачей — большой усадьбой, находящейся на берегу Тагильского пруда на улице Красногвардейской. Дмитрий Кужильный уже готов провести нас с вами по истории этого небольшого поместья — от очень романтичного начала через разруху и забвение к красивому хэппи-энду. 


Фото А. Тимашева, 2021 г.

История появления усадьбы начинается в ноябре 1840 года, когда Анатолий Николаевич Демидов женился на племяннице Наполеона Бонапарта — Матильде. Вскоре после свадьбы Анатолий прислал на Нижнетагильский завод распоряжение: подыскать на берегу пруда живописное место, где можно было бы построить для него и его жены дом «для семейного отдыха и обретения душевного покоя».

Приказчики выполнили волю Анатолия и огородили участок с липовой рощей на берегу заводского пруда, неподалёку от заставы на Старозаводской дороге. Участок тагильчане прозвали Матильдовым предместьем в честь именитой супруги Анатолия Николаевича. Но спустя три года брак распался, Анатолий велел предать забвению имя Матильды, а зарезервированный участок отдал в пользование своему бывшему крепостному Фотию Ильичу Швецову, талантливому инженеру и механику, управляющему технической частью заводов Нижнетагильского округа.

И в 1844 году в предместье, некогда носившем имя племянницы Наполеона Бонапарта, начинается строительство добротного двухэтажного дома с мезонином и двух флигелей, которые в основном служили знаменитому тагильскому механику хранилищами для его коллекций руд и минералов. По свидетельствам современников, территория усадьбы утопала в цветах. В отапливаемых оранжереях Швецов выращивал диковинные для наших мест растения, овощи и фрукты. На территории усадьбы также были устроены прудок, в котором разводили рыбу, бассейн для купания, причал, приличных размеров парк с выложенными камнем дорожками и охотничий заказник. Строительство усадьбы, по разным сведениям, завершилось в 1847 или 1848 году.


Усадьба Ф. И. Швецова на карте Нижнетагильского посёлка, 1846 г.
1 – дом и парк в Матильдовом предместье; 2 – охотничий заказник
(общ. достояние)

Фотий Ильич Швецов прожил в этом доме недолго. В 1850 году он оставляет службу у Демидовых и едет в Сибирь, где по просьбе сибирского генерал-губернатора пытается вернуть к жизни Каменский казённый завод. В 1855-м Швецов скоропостижно умирает, а спустя год или два его недвижимость в Нижнем Тагиле отходит Демидовым в качестве возврата взятых в долг у завода денег.

Во второй половине XIX и начале ХХ века усадьба, прозванная в народе Демидовской дачей, выполняет функцию гостевого дома. В ней останавливаются и живут приглашённые на заводы специалисты, «высокие гости» или знаменитые путешественники, такие как известный французский путешественник, исследователь Сибири и Средней Азии Жозеф Наполеон Мартен и начальник корпуса горных инженеров герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский, директор тагильских заводов Анатолий Октавович Жонес-Спонвиль и великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев.


Тагильский пароход со штандартом герцога Н. М. Лейхтенбергского у причала Демидовской дачи (фото неизв. авт.)
(общ. достояние)

В 1917-м усадьба попала в поле зрения командования первого в городе красногвардейского отряда, созданного почти полностью из работников железнодорожного депо станции Нижний Тагил, и это предопределило судьбу Демидовской дачи на долгие годы. После Гражданской войны усадьбу с прилегающей территорией передали в ведение Нижнетагильского отделения железной дороги и в течение 70 с лишним лет она использовалась в самых разных качествах: как спортивная база, детский сад, городской пионерский лагерь, парк культуры и отдыха, снова спортивная база. В усадебном доме в разные годы размещались партком, профком, комитет комсомола, спортивное общество отделения дороги № 5.

К началу 1990-х здание изрядно обветшало и находиться в нём стало небезопасно. Его передали под склад: сначала спортивного инвентаря, потом менее ценных вещей. Прошло десять лет и во время очередной реорганизации РЖД усадьба была признана непрофильным активом и передана на баланс города. Городские власти не представляли, что делать со старинной усадьбой, состояние которой с каждым годом становилось всё хуже и хуже.

Здание Демидовской дачи выставили на аукцион по продаже муниципальной собственности, но все желающие отказывались от участия в торгах, едва увидев воочию его состояние. Памятником архитектуры оно никогда не было: Свердловское управление железной дороги всячески скрывало его историческое прошлое, но, скорее всего, просто не знало о нём. К 2008 году в мэрии Нижнего Тагила на усадьбу уже махнули рукой: вывезти капитальный ремонт, а тем более её реставрацию администрация города не могла, перевод же в разряд ОКН (объектов культурного наследия) требовал времени и поисков архивных документов — усадебный дом мог не дожить до своего нового статуса. В Нижнем Тагиле о Демидовской даче начали слагать легенды, в усадьбу зачастили любители «заброшек» со всей страны.

В 2012 году к знаменитой «заброшке» на берегу заводского пруда неожиданно проявил интерес недавно избранный глава города С. К. Носов. Нового мэра не смутило отсутствие у усадьбы статуса ОКН. Вскоре горожан известили о том, что историческая усадьба «будет восстановлена согласно доступным чертежам и эскизам, найденным в запасниках городского музея». Действительно, в музее были обнаружены эскизы, выполненные заводским чертёжником Серапионом Шориным, которые были подготовлены к реконструкции дачи в конце XIX века.


Планируемый вид фасадов Демидовской дачи (чертёж конца XIX в.)
(https://museum-nt.ru/upload/iblock/108/1085bad1629d84630289ca3eef39376c.jpg)

В январе-феврале 2013-го глава города, научные сотрудники музея и руководители строительных организаций посетили усадьбу, в которой уже начиналась подготовка к реконструкции. Тогда же в городских СМИ стала появляться информация о том, что обновлённая усадьба будет передана для размещения экспозиций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и станет его филиалом.

Разбор усадебного дома начался в марте 2013-го, снос — в апреле. А уже через два месяца на стройплощадку были приглашены представители городских средств массовой информации для ознакомления с ходом работ.


http://historyntagil.ru/culture/images/970.jpg


http://историятагила.рф/history/images_history/2015_472.jpg

23 сентября 2013 года обновлённая усадьба была открыта для посетителей. Правда, парк вокруг усадебного дома приводили в порядок ещё года полтора. Но, так или иначе, судьба исторического объекта оказалась счастливой. В настоящее время на Демидовской даче размещены несколько интереснейших экспозиций, проводятся тематические культурно-познавательные мероприятия и городские праздники.

 

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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