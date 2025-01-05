Как появился Нижнетагильский округ

3 ноября 1923 года Постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) из Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской губерний была образована Уральская область. Центром области стал город Екатеринбург (с 1924 г. Свердловск). Область была поделена на 16 округов: Верхнекамский, Златоустовский, Ирбитский, Ишимский, Коми-Пермяцкий, Кунгурский, Курганский, Пермский, Сарапульский, Свердловский, Тагильский, Тобольский, Троицкий, Тюменский, Челябинский и Шадринский. Каждый округ был поделён на районы. На момент образования площадь Уральской области составила 1 млн 659 тысяч км², а её население — 6 млн 380 тысяч человек.

В состав Тагильского округа входило 15 районов: Тагильский, Пригородный, Петрокаменский, Алапаевский, Верхотурский, Висимский, Ивдельский, Кушвинский, Кыновский, Кытлымский, Махневский, Надеждинский, Нижнетуринский, Новолялинский, Салдинский и Сосьвинский с общим населением более 300 тысяч человек. На территории Тагильского округа находилось 9 крупных и 22 малых промышленных предприятий, 11 животноводческих и 14 птицеводческих хозяйств, 7 лесхозов, 14 сельскохозяйственных и 9 производственных артелей. Центром округа стал Нижний Тагил. Были созданы Окружной Совет народных депутатов и его исполком, а 1 января 1924 года начала издаваться газета «Известия» — печатный орган Тагильского окружного исполкома.

Но «столичный» статус наш город носил недолго. Через два-три года районные Советы начали высказывать недовольство деятельностью окружного исполкома, где большинство членов были тагильчанами и отстаивали прежде всего интересы Нижнего Тагила. Деятельностью Тагильского округа было недовольно и руководство области: округ срывал планы поставок сельхозпродукции и лесозаготовок, предприятия зачастую не выполняли госзаказ, и замедлилась электрификация районов.

Получше обстояли дела на идеологическом фронте: комсомольская и пионерская организации Тагильского округа на протяжении пяти лет подряд признавались лучшими в Уральской области. Хорошо обстояли дела с ликвидацией неграмотности, развитием спорта и радиофикацией. Тем не менее, 30 июля 1930 года Тагильский округ был упразднён, а все его районы перешли в прямое подчинение области. Потеряв статус окружного центра, Нижний Тагил лишился существенной финансовой поддержки, ежегодно выделяемой областью на содержание коммунального хозяйства города, мест отдыха и музея.

Укладка мостовой на ул. Ленина (фото неизв. автора, 1930 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//15-Укладка-мостовой-на-ул.-Ленина-в-1930-х-годах..jpg)

Впрочем, положение в других округах было не лучше. Недовольство Москвы положением дел в Уральской области росло с каждым годом. В центральных газетах появились статьи, в которых руководство Уральской области обвиняли в неумении управлять столь обширной территорией. 17 января 1934 года ВЦИК постановил разделить Уральскую область на три области: Обско-Иртышскую, Челябинскую и Свердловскую со столицами в Тюмени, Челябинске и Свердловске соответственно.





© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»