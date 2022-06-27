В Нижнем Тагиле прошёл День молодёжи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу в Нижнем Тагиле, несмотря на дождливую погоду, состоялся День молодёжи. В этом году праздник проходил на нескольких площадках — в парке имени Бондина, у медицинского колледжа и на «Тагильской лагуне», где расположилась главная сцена.

Праздничные площадки начали работу с 16:00. На них взрослые и дети могли позаниматься спортом с профессиональными спортсменами: боксёром Ириной Потеевой и лыжницей Евгенией Шаповаловой; попробовать сдать нормативы ГТО и посмотреть соревнования по воркауту и силовому экстриму. А на новой набережной за ГДДЮТ на скейт-площадке соревновались экстремалы на самокатах, роликах и BMX.

Помимо спортивных, в этот день работало несколько развлекательных площадок. У медицинского колледжа выступили музыканты проекта «Зелёная лампа», а на набережной у ЗАГСа прошёл финал городского конкурса творчества студенческой и работающей молодёжи «Соцветие талантов». Сотни тагильчан гуляли по городу, но главным местом притяжения была музыкальная сцена. На ней для тагильчан выступили финалисты творческого проекта COLABA креативного кластера «Самородок» под руководством экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

В завершении Дня молодёжи выступил и сам Самойлов. Он исполнил как старые хиты, так и песни из нового сольного альбома. Как прошёл праздник, смотрите в фоторепортаже Анастасии Черемных.