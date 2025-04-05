История екатеринбургской «Башни смерти»

Каждый, кто бывал в Екатеринбурге до 2018 года, наверняка видел это сооружение, находящееся почти в самом центре города, возле здания цирка. Кто-то называл его достопримечательностью, кто-то — позором города, кто-то — напоминанием о величии СССР. Как бы то ни было, этот объект привлекал внимание жителей и гостей столицы Среднего Урала более четверти века. Привлекал хотя бы потому, что не заметить его было практически невозможно.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://a.d-cd.net/76d2616s-960.jpg)

История самого высокого сооружения города — Свердловской телебашни — началась в конце 70-х годов ХХ века. Тогда между руководством Свердловской области, Минсвязи и Минфином СССР были согласованы все вопросы, касающиеся проектирования и финансирования строительства телевизионной башни высотой 361 метр. Пока в стране шла подготовка к Олимпийским играм в Москве, для будущей достопримечательности подбирали подходящее место. Поначалу башню предполагалось поставить на естественной возвышенности. Наиболее удобным местом для этой цели считалась Московская горка, высота которой составляет 275 метров. Однако многие геологи настоятельно не рекомендовали этого делать. К проектированию башни подключили Московский институт связи, у которого уже был опыт создания подобных проектов. Для будущей телебашни выбрали место между рекой Исетью и улицами Декабристов и Степана Разина. На выбор места повлиял и тот факт, что вблизи завершалось строительство нового здания Госцирка, а значит, отпадала необходимость в новых подъездных путях и коммуникациях.

Проектная высота Свердловской телевизионной башни составляла 361 метр. Из них 220 метров приходилось на саму железобетонную башню и 141 метр — на металлическую антенну. На высоте 188 метров должен был разместиться ресторан с вращающимся полом, как на Останкинской башне. По замыслу проектировщиков, ресторан должен был за час делать один полный оборот вокруг своей оси. В стволе башни были предусмотрены два лифта грузоподъёмностью в тонну каждый. А в основании должно было находиться шестиэтажное здание телецентра: первые два этажа были спроектированы «минусовыми», то есть должны были располагаться под землёй. В четырёх надземных этажах должны были разместиться столовая, бар, конференц-зал, кабинеты сотрудников, студии и редакция Свердловского телевидения и радио. Вход во весь комплекс должен был осуществляться по подземному тоннелю с улицы Декабристов. А кроме теле- и радиотрансляционного оборудования, на башне должны были разместиться системы дальнего обнаружения ракет и самолётов «наиболее вероятного противника».

Строительство телебашни (фото неизв. автора, 1983-85 гг. / фрагмент ориг. изображения)

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Строительство телебашни начали в 1983 году, после того как была утверждена окончательная смета — 11 млн рублей. Основные работы осуществлялись трестом «Спецжелезобетонстрой», который возводил телебашни в Останкино, Вильнюсе и Таллине, и челябинской организацией «Уралстальконструкция». К работам были подключены и предприятия из Нижнего Тагила: два бетонных завода, цементный завод и комбинат железобетонных изделий. Кроме того, на стройке работала сводная бригада монтажников трёх нижнетагильских строительно-монтажных участков и тагильская бригада электромонтёров, которая только что закончила выполнение работ на объектах в СФРЮ (Социалистической Федеративной Республике Югославия).

Башня собиралась из железобетонных колец, которые изготавливали прямо на месте стройки: бетон марки «400» поднимали шахтным подъемником и заливали в заранее сваренную арматуру. Высота колец телевизионной башни составляла два с половиной метра. Для изготовления нижних (самых широких) колец телебашни уходило по 64 машины бетона, а изготовление одного такого кольца занимало более 10 часов. Этот процесс был не только трудоёмким, но и требовал постоянного контроля качества изготавливаемых изделий. Тщательному контролю подвергались как исходные строительные материалы, так и уже готовые элементы конструкции. Уже в 2000-х специалисты, обследовавшие главный долгострой Екатеринбурга, пришли к заключению, что сооружение построено очень «жестко»: бетон марки «400» год от года становится только крепче, а арматура внутри бетонных колец не имеет доступа к воздуху, а значит, не подвержена ржавлению и старению. Максимальное отклонение верхушки телебашни составляло около 12 сантиметров – треть допустимого значения. По мнению экспертов, даже в недостроенном состоянии телебашня могла бы простоять ещё сотню лет.

Строительство телебашни (фото неизв. автора, 1983-85 гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://1723.ru/forums/uploads/post-1-1361292115.jpg)

Строительство свердловской телебашни активно велось до 1989 года. Причём из выделенных на стройку 11 млн рублей на тот момент было истрачено чуть более 2 млн. Но времена изменились. «Перестройка», провозглашённая в 1986-м, начала пробуксовывать, и экономика страны, ведомая горе-экономистами, стала разваливаться. Обострились социальные вопросы, на решение которых не было денег. Тогда руководство области начало «занимать» деньги из тех секторов народного хозяйства, которые всё ещё работали. Бюджет, выделенный на строительство Свердловской телебашни, уменьшался не по дням, а по часам. До 1991 года строительство объекта ещё велось, а затем, когда счета стройки опустели, оно было прекращено. На тот момент высота башни достигла уровня в 213 метров.

Строительство телебашни (фото неизв. автора, 1983-85 гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://1723.ru/forums/uploads/post-1-1361292121.jpg)

Поначалу телебашню поддерживали в предконсервационном состоянии. В 1993 году даже выбили в Москве деньги на завершение строительства. Москва деньги перевела, но до стройки они по разным причинам так и не дошли. В конце осени 1993 года стройку покинули последние рабочие — бригада сварщиков «Уралстальконструкции», которые заваривали все входы в недостроенное сооружение.

С тех пор попыток достроить этот объект не предпринималось. Заброшенный долгострой быстро облюбовали сначала асоциальные элементы, а позднее всевозможные любители острых ощущений — альпинисты, руферы и бейсджамперы. Экстремалы с риском для жизни забирались наверх по внутренним конструкциям и внешним лестницам. При этом нередко срывались и калечились, а три человека разбились насмерть. Другая серьёзная опасность заключалась в торчащих тут и там остатках стальной арматуры. Многие из тех, кто решались прыгнуть с верхушки башни, этот фактор не учитывали. По неофициальным данным, за четверть века 16 человек покалечились об арматуру, будучи отброшенными на «тело» башни порывом ветра. Облюбовали сооружение и самоубийцы. По официальным сведениям, здесь свели счёты с жизнью четверо жителей Екатеринбурга и один приезжий. Но, по слухам, количество погибших гораздо больше: от 15 до 25 человек. Именно из-за большого числа смертных случаев телебашню в народе прозвали «Башней смерти».

Свердловская телебашня (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://1723.ru/forums/uploads/post-1-1360665702.jpg) Внутри телебашни (фото: Вадим Гурнов «Махоров» / фрагмент ориг. изображения) (https://a.d-cd.net/66d2616s-960.jpg) Свердловская телебашня (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://1723.ru/forums/uploads/post-1-1360665697.jpg)

Кроме экстремалов и самоубийц, на башню тянуло и просто любопытных, а также тех, кто, говоря слогом милицейского протокола, «совершал подъём на вершину из хулиганских побуждений».

Надо сказать, что башня вполне гармонично вписывалась в окружающее её пространство. А издали так и вовсе не производила впечатления незавершённого объекта, в отличие от стоящего рядом здания цирка. И туристы, особенно иностранные, часто писали на форумах примерно следующее: «Смотрели город. Видели телевизионную башню рядом с недостроенным цирком».

Городские власти не раз уверяли жителей Екатеринбурга, что башню «обязательно достроят, как только появится инвестор». Но инвестор не появлялся. А первоначальное назначение телебашни стало неактуальным с 2009 года, когда в городе и области начало внедряться цифровое вещание, при котором сигнал распространяется по принципу сотовой связи — множество не очень мощных передатчиков, передающих сигнал друг другу, за счёт чего покрываются огромные площади.

Один из проектов использования телебашни (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://1723.ru/forums/uploads/post-1-1352962213.jpg)

В связи с этим появился проект использования телебашни в качестве причала для дирижаблей, которые уже давно широко используются во многих странах мира. Одно время в Екатеринбурге даже появилась инициативная группа, состоящая из архитекторов, инженеров и бизнесменов, лоббировавшая этот проект в кулуарах городской власти. Но власти решили по-другому. Летом 2017 года Заксобрание области одобрило передачу земельного участка под недостроенной башней в пользование УГМК под строительство ледовой арены на 15 тысяч зрителей. 24 марта 2018 года уникальный объект был взорван, несмотря на протесты жителей Екатеринбурга. Под шумок УГМК демонтировала ещё один исторический объект в Екатеринбурге — здание кинотеатра «Темп» на Уралмаше, которое было признано объектом культурного наследия, но пострадало от сильного пожара.

Через шесть с половиной лет на месте «Башни смерти» появился новый спортивный объект — «УГМК Арена», который стал «новым домом» для хоккейной команды «Автомобилист».